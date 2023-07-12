https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html
Посол России в Париже не исключил запасного плана НАТО по Украине
Посол России в Париже не исключил запасного плана НАТО по Украине - РИА Новости, 12.07.2023
Посол России в Париже не исключил запасного плана НАТО по Украине
Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24" назвал возможным, что НАТО прорабатывает запасной план на случай проигрыша Украины в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:47
2023-07-12T11:47
2023-07-12T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
алексей мешков
нато
франция
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24" назвал возможным, что НАТО прорабатывает запасной план на случай проигрыша Украины в конфликте. "Мне трудно сказать, есть ли у них план "Б". Но то, что какие-то вещи, наверное, прорабатываются, – это возможно", – сказал Мешков, отвечая на вопрос о запасном плане НАТО на случай поражения Украины. "Главная кость, которую кинули Украине, – создание совета Украина-НАТО. Они даже не смогли придумать какое-то новое название", – отметил посол. Мешков подчеркнул, что предложенный Украине формат совета является калькой с совета Россия-НАТО. "То, что они обещают украинцам, - то же самое, что обещали нам. Что это будет совет, где будут все выступать в национальном качестве, а Украина будет равноправным членом", – заявил посол. "Когда этот совет стал НАТО не нужен, его выкинули просто с повестки дня. Рассчитывать, что НАТО будет идти за Украину до конца, я бы не рекомендовал", – заключил он. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, алексей мешков, нато, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Алексей Мешков, НАТО, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол России в Париже не исключил запасного плана НАТО по Украине
Посол Мешков считает, что НАТО может прорабатывать план "Б" на случай поражения Украины
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24
" назвал возможным, что НАТО прорабатывает запасной план на случай проигрыша Украины в конфликте.
"Мне трудно сказать, есть ли у них план "Б". Но то, что какие-то вещи, наверное, прорабатываются, – это возможно", – сказал Мешков, отвечая на вопрос о запасном плане НАТО на случай поражения Украины. "Главная кость, которую кинули Украине, – создание совета Украина-НАТО. Они даже не смогли придумать какое-то новое название", – отметил посол.
"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду
Мешков подчеркнул, что предложенный Украине формат совета является калькой с совета Россия-НАТО. "То, что они обещают украинцам, - то же самое, что обещали нам. Что это будет совет, где будут все выступать в национальном качестве, а Украина будет равноправным членом", – заявил посол.
"Когда этот совет стал НАТО не нужен, его выкинули просто с повестки дня. Рассчитывать, что НАТО будет идти за Украину до конца, я бы не рекомендовал", – заключил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева
в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского
о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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