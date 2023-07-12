https://ria.ru/20230712/narkotiki-1883742219.html

В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками

В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками - РИА Новости, 12.07.2023

В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками

Белорусские и российские правоохранители пресекли деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ, сообщила в РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:50

2023-07-12T14:50

2023-07-12T14:50

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусские и российские правоохранители пресекли деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии. "Сотрудниками наркоконтроля МВД Беларуси во взаимодействии с российскими коллегами пресечена деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ. Задержано восемь оптовых сбытчиков и курьеров. В одном случае изъято свыше 12 кг таблеток MDMA, во втором - более 60 кг мефедрона", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале. Подчеркивается, что между оперативниками наркоконтроля Белоруссии и России налажено тесное сотрудничество по выявлению и пресечению каналов поставок запрещенных веществ. "Совместные усилия сосредоточены на установлении и задержании участников международного наркотрафика, в том числе тех, кто отвечает за перемещение товара, а также деятельность специализированных интернет-магазинов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в первом полугодии сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии пресечена деятельность 24 наркомаркетов, перекрыто 18 каналов поставок и транзита запрещенных веществ через территорию республики. Кроме того, ликвидирована нарколаборатория, а также 53 помещения, оборудованных для выращивания дурманящих растений. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотиков и 190 килограммов психотропных веществ, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html

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здоровье - общество, белоруссия, россия