https://ria.ru/20230712/narkotiki-1883742219.html
В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками
В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками - РИА Новости, 12.07.2023
В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками
Белорусские и российские правоохранители пресекли деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ, сообщила в РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:50
2023-07-12T14:50
2023-07-12T14:50
здоровье - общество
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59923/15/599231576_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_c342162cb931f9e39e424b3352160fac.jpg
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусские и российские правоохранители пресекли деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии. "Сотрудниками наркоконтроля МВД Беларуси во взаимодействии с российскими коллегами пресечена деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ. Задержано восемь оптовых сбытчиков и курьеров. В одном случае изъято свыше 12 кг таблеток MDMA, во втором - более 60 кг мефедрона", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале. Подчеркивается, что между оперативниками наркоконтроля Белоруссии и России налажено тесное сотрудничество по выявлению и пресечению каналов поставок запрещенных веществ. "Совместные усилия сосредоточены на установлении и задержании участников международного наркотрафика, в том числе тех, кто отвечает за перемещение товара, а также деятельность специализированных интернет-магазинов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в первом полугодии сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии пресечена деятельность 24 наркомаркетов, перекрыто 18 каналов поставок и транзита запрещенных веществ через территорию республики. Кроме того, ликвидирована нарколаборатория, а также 53 помещения, оборудованных для выращивания дурманящих растений. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотиков и 190 килограммов психотропных веществ, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230707/narkotiki-1882714866.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59923/15/599231576_226:0:1822:1197_1920x0_80_0_0_ba3f99cb11a98cbc8f89fb18f5d727ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, белоруссия, россия
Здоровье - Общество, Белоруссия, Россия
В Белоруссии и России пресекли деятельность групп, торгующих наркотиками
МВД Белоруссии и России пресекли деятельность двух групп, торгующих наркотиками
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусские и российские правоохранители пресекли деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
"Сотрудниками наркоконтроля МВД Беларуси во взаимодействии с российскими коллегами пресечена деятельность двух организованных групп, занимающихся международными поставками запрещенных веществ. Задержано восемь оптовых сбытчиков и курьеров. В одном случае изъято свыше 12 кг таблеток MDMA, во втором - более 60 кг мефедрона", - говорится в сообщении министерства в его телеграм-канале.
Подчеркивается, что между оперативниками наркоконтроля Белоруссии и России налажено тесное сотрудничество по выявлению и пресечению каналов поставок запрещенных веществ. "Совместные усилия сосредоточены на установлении и задержании участников международного наркотрафика, в том числе тех, кто отвечает за перемещение товара, а также деятельность специализированных интернет-магазинов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в первом полугодии сотрудниками подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Белоруссии пресечена деятельность 24 наркомаркетов, перекрыто 18 каналов поставок и транзита запрещенных веществ через территорию республики. Кроме того, ликвидирована нарколаборатория, а также 53 помещения, оборудованных для выращивания дурманящих растений. Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов наркотиков и 190 килограммов психотропных веществ, добавили в пресс-службе.
Полиция нашла у жителя Казани мармелад с наркотиками