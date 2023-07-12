https://ria.ru/20230712/naemniki-1883657925.html

Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском

Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском - РИА Новости, 12.07.2023

Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском

Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:50

2023-07-12T07:50

2023-07-12T07:50

специальная военная операция на украине

россия

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения", - сообщил Марочко РИА Новости. Он предположил, что помимо групп саперов на данное направление также прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. Такой вывод эксперт сделал на основе данных об экипировке и технике иностранцев, сославшись на собственные источники информации. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские военнослужащие на купянском направлении потеряли до 20-ти солдат, две боевые бронированные машины, гаубицы и американскую РЛС контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20230712/aviatsiya-1883655945.html

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россия, андрей марочко, безопасность