https://ria.ru/20230712/naemniki-1883657925.html
Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском
Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском - РИА Новости, 12.07.2023
Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском
Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:50
2023-07-12T07:50
2023-07-12T07:50
специальная военная операция на украине
россия
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения", - сообщил Марочко РИА Новости. Он предположил, что помимо групп саперов на данное направление также прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. Такой вывод эксперт сделал на основе данных об экипировке и технике иностранцев, сославшись на собственные источники информации. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские военнослужащие на купянском направлении потеряли до 20-ти солдат, две боевые бронированные машины, гаубицы и американскую РЛС контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20230712/aviatsiya-1883655945.html
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россия, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко, Безопасность
Марочко сообщил о спецгруппах иностранных наемников под Купянском
Марочко: Киев отправил спецгруппы иностранных наемников на Купянское направление