Рейтинг@Mail.ru
МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/msp-postavschiki-1883621971.html
МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей
МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2023
МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей
С начала текущего года компании с госучастием заключили с представителями малого и среднего бизнеса новых регионов РФ 660 договоров поставки на общую сумму... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:00
2023-07-12T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала текущего года компании с госучастием заключили с представителями малого и среднего бизнеса новых регионов РФ 660 договоров поставки на общую сумму почти 900 миллионов рублей, сообщает Корпорации МСП, которая мониторит соблюдения квоты госзакупок у МСП-поставщиков.Больше всего поставщиков представляют Луганскую народную Республику - 192, еще 134 поставщика - из ДНР, девять - из Запорожской области. Предприятия, заключившие договоры, занимаются сопровождением программного обеспечения, строительно-монтажными работами, оказывают транспортно-экспедиционные услуги, организуют и обеспечивают питание, уточняется в сообщении."Малый и средний бизнес новых территорий России имеет большой потенциал, в том числе для участия в качестве поставщика в закупках по 223-ФЗ. С учетом того, что процесс интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается, главная задача - помочь местным МСП-предприятиям максимально быстро и "безболезненно" войти в российское правовое поле. Они должны стать полноправными участниками системы господдержки малого и среднего бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Для помощи и адаптации предпринимателей новых территорий к работе в условиях российского законодательства Корпорация МСП организует их обучение. До августа 2023 года запланировано проведение 15 семинаров по вопросам участия в закупках с привлечением крупных госкомпаний и представителей электронных площадок, говорится в сообщении.В настоящее время компании с госучастием обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 25% от общего объема своих закупок. За соблюдением такой обязательной квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230616/korporatsiya_msp-1878622285.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, александр исаевич, россия
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия

МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала текущего года компании с госучастием заключили с представителями малого и среднего бизнеса новых регионов РФ 660 договоров поставки на общую сумму почти 900 миллионов рублей, сообщает Корпорации МСП, которая мониторит соблюдения квоты госзакупок у МСП-поставщиков.
Больше всего поставщиков представляют Луганскую народную Республику - 192, еще 134 поставщика - из ДНР, девять - из Запорожской области. Предприятия, заключившие договоры, занимаются сопровождением программного обеспечения, строительно-монтажными работами, оказывают транспортно-экспедиционные услуги, организуют и обеспечивают питание, уточняется в сообщении.
"Малый и средний бизнес новых территорий России имеет большой потенциал, в том числе для участия в качестве поставщика в закупках по 223-ФЗ. С учетом того, что процесс интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается, главная задача - помочь местным МСП-предприятиям максимально быстро и "безболезненно" войти в российское правовое поле. Они должны стать полноправными участниками системы господдержки малого и среднего бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Для помощи и адаптации предпринимателей новых территорий к работе в условиях российского законодательства Корпорация МСП организует их обучение. До августа 2023 года запланировано проведение 15 семинаров по вопросам участия в закупках с привлечением крупных госкомпаний и представителей электронных площадок, говорится в сообщении.
В настоящее время компании с госучастием обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 25% от общего объема своих закупок. За соблюдением такой обязательной квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
Исаевич: Корпорация МСП утроила охват бизнеса мерами поддержки
16 июня, 13:42
 
Корпорация МСПАлександр ИсаевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала