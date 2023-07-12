https://ria.ru/20230712/msp-postavschiki-1883621971.html

МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей

МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей - РИА Новости, 12.07.2023

МСП-поставщики новых регионов РФ заключили договоры почти на 900 млн рублей

С начала текущего года компании с госучастием заключили с представителями малого и среднего бизнеса новых регионов РФ 660 договоров поставки на общую сумму... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:00

2023-07-12T10:00

2023-07-12T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. С начала текущего года компании с госучастием заключили с представителями малого и среднего бизнеса новых регионов РФ 660 договоров поставки на общую сумму почти 900 миллионов рублей, сообщает Корпорации МСП, которая мониторит соблюдения квоты госзакупок у МСП-поставщиков.Больше всего поставщиков представляют Луганскую народную Республику - 192, еще 134 поставщика - из ДНР, девять - из Запорожской области. Предприятия, заключившие договоры, занимаются сопровождением программного обеспечения, строительно-монтажными работами, оказывают транспортно-экспедиционные услуги, организуют и обеспечивают питание, уточняется в сообщении."Малый и средний бизнес новых территорий России имеет большой потенциал, в том числе для участия в качестве поставщика в закупках по 223-ФЗ. С учетом того, что процесс интеграции ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается, главная задача - помочь местным МСП-предприятиям максимально быстро и "безболезненно" войти в российское правовое поле. Они должны стать полноправными участниками системы господдержки малого и среднего бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Для помощи и адаптации предпринимателей новых территорий к работе в условиях российского законодательства Корпорация МСП организует их обучение. До августа 2023 года запланировано проведение 15 семинаров по вопросам участия в закупках с привлечением крупных госкомпаний и представителей электронных площадок, говорится в сообщении.В настоящее время компании с госучастием обязаны отдавать малому и среднему бизнесу не менее 25% от общего объема своих закупок. За соблюдением такой обязательной квоты следит Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230616/korporatsiya_msp-1878622285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия