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Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 12.07.2023
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13:51 12.07.2023 (обновлено: 15:31 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/moshennichestvo-1883720318.html
Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 12.07.2023
Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали уловку с поддельными сайтами для "проверки" сотрудников российских банков или полиции, таким образом они хотят вызвать у жертвы доверие и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:51
2023-07-12T15:31
россия
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
сбер
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мошенники придумали уловку с поддельными сайтами для "проверки" сотрудников российских банков или полиции, таким образом они хотят вызвать у жертвы доверие и убедить ее оформить кредит либо перевести деньги, сообщил Сбербанк."Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Один из подобных сайтов — "Единый государственный реестр", который якобы принадлежит Банку России, — выявлен "Сбером", — отметили в финансовой организации.Схема обмана строится так: сначала звонит якобы сотрудник Следственного комитета и сообщает, что деньги на счетах жертвы "находятся в опасности" и чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России. Затем мошенник переводит разговор на подельника, который представляется "сотрудником ЦБ" и предлагает собеседнику убедиться в достоверности всего происходящего. Для этого необходимо зайти на сайт "Единого государственного реестра".Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков, включая их "идентификатор". Сайт содержит фотографии реально существующих публичных представителей банковской сферы, а также ссылки на официальные порталы известных банков и "Госуслуги". После ввода номера, названного мошенником, жертва видит должность, информацию о квалификации и другие выдуманные характеристики "работника Банка России". Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести "идентификатор для проверки клиента": после такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался. На финальном этапе схемы мошенник убеждает клиента оформить кредиты в разных банках, чтобы "отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники", и перевести взятые в кредит деньги на "безопасный счет", на самом деле принадлежащий преступникам.
https://ria.ru/20230711/bank-1883581576.html
https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876212272.html
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россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), сбер, происшествия
Россия, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбер, Происшествия
Сбер предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Сбер: аферисты придумали схему обмана с сайтом по якобы проверке сотрудников банков

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мошенники придумали уловку с поддельными сайтами для "проверки" сотрудников российских банков или полиции, таким образом они хотят вызвать у жертвы доверие и убедить ее оформить кредит либо перевести деньги, сообщил Сбербанк.
"Чтобы вызвать доверие у собеседника, мошенники создают фейковые сайты, на которых якобы можно проверить, действительно ли вам звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Один из подобных сайтов — "Единый государственный реестр", который якобы принадлежит Банку России, — выявлен "Сбером", — отметили в финансовой организации.
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Схема обмана строится так: сначала звонит якобы сотрудник Следственного комитета и сообщает, что деньги на счетах жертвы "находятся в опасности" и чтобы их спасти, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России. Затем мошенник переводит разговор на подельника, который представляется "сотрудником ЦБ" и предлагает собеседнику убедиться в достоверности всего происходящего. Для этого необходимо зайти на сайт "Единого государственного реестра".
Киберпреступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков, включая их "идентификатор". Сайт содержит фотографии реально существующих публичных представителей банковской сферы, а также ссылки на официальные порталы известных банков и "Госуслуги".
После ввода номера, названного мошенником, жертва видит должность, информацию о квалификации и другие выдуманные характеристики "работника Банка России". Чтобы усилить эффект, мошенник предлагает ввести "идентификатор для проверки клиента": после такого запроса клиент видит поддельную информацию о попытках мошенничества с его денежными средствами и рекомендацию следовать инструкциям сотрудника, который с ним связался.
На финальном этапе схемы мошенник убеждает клиента оформить кредиты в разных банках, чтобы "отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники", и перевести взятые в кредит деньги на "безопасный счет", на самом деле принадлежащий преступникам.
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