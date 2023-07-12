https://ria.ru/20230712/modernizatsiya-1883750935.html

В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения

В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023

В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения

В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:03

2023-07-12T15:03

2023-07-12T15:03

михаил мурашко

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций отремонтировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи, поскольку обращений в год – более 1 миллиарда 200 миллионов в целом по стране. Это самая востребованная помощь. В рамках реализации проекта по модернизации первичного звена уже сегодня построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники и, конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. 2,8 тысячи медицинских организаций отремонтировано", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе первичного звена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в медицинские организации поставлено 85 тысяч единиц оборудования. "Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села. Сегодня уже сформирована такая программа, как "Цифровой ФАП", с возможностью телемедицинских консультаций – для того чтобы, когда фельдшеру нужно посоветоваться, не гонять человека ради того, о чем можно спросить и посоветоваться с помощью телемедицинской консультации", - пояснил министр.

https://ria.ru/20230622/poliklinika-1879736605.html

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михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин