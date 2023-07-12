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В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023
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15:03 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/modernizatsiya-1883750935.html
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения
В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:03
2023-07-12T15:03
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций отремонтировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи, поскольку обращений в год – более 1 миллиарда 200 миллионов в целом по стране. Это самая востребованная помощь. В рамках реализации проекта по модернизации первичного звена уже сегодня построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники и, конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. 2,8 тысячи медицинских организаций отремонтировано", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе первичного звена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в медицинские организации поставлено 85 тысяч единиц оборудования. "Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села. Сегодня уже сформирована такая программа, как "Цифровой ФАП", с возможностью телемедицинских консультаций – для того чтобы, когда фельдшеру нужно посоветоваться, не гонять человека ради того, о чем можно спросить и посоветоваться с помощью телемедицинской консультации", - пояснил министр.
https://ria.ru/20230622/poliklinika-1879736605.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Владимир Путин
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения

Мурашко: в России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВыставка в рамках форума "Моя поликлиника" в Москве
Выставка в рамках форума Моя поликлиника в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций отремонтировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи, поскольку обращений в год – более 1 миллиарда 200 миллионов в целом по стране. Это самая востребованная помощь. В рамках реализации проекта по модернизации первичного звена уже сегодня построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники и, конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. 2,8 тысячи медицинских организаций отремонтировано", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе первичного звена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в медицинские организации поставлено 85 тысяч единиц оборудования.
"Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села. Сегодня уже сформирована такая программа, как "Цифровой ФАП", с возможностью телемедицинских консультаций – для того чтобы, когда фельдшеру нужно посоветоваться, не гонять человека ради того, о чем можно спросить и посоветоваться с помощью телемедицинской консультации", - пояснил министр.
Открытие филиала городской детской поликлиники №6 Казани - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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22 июня, 09:56
 
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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