https://ria.ru/20230712/modernizatsiya-1883750935.html
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2023
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения
В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:03
2023-07-12T15:03
2023-07-12T15:03
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1839004595_0:80:3412:1999_1920x0_80_0_0_26d459b44f065634ea128829ee135302.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций отремонтировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи, поскольку обращений в год – более 1 миллиарда 200 миллионов в целом по стране. Это самая востребованная помощь. В рамках реализации проекта по модернизации первичного звена уже сегодня построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники и, конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. 2,8 тысячи медицинских организаций отремонтировано", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе первичного звена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в медицинские организации поставлено 85 тысяч единиц оборудования. "Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села. Сегодня уже сформирована такая программа, как "Цифровой ФАП", с возможностью телемедицинских консультаций – для того чтобы, когда фельдшеру нужно посоветоваться, не гонять человека ради того, о чем можно спросить и посоветоваться с помощью телемедицинской консультации", - пояснил министр.
https://ria.ru/20230622/poliklinika-1879736605.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1839004595_647:0:3378:2048_1920x0_80_0_0_1b55e5cf07c34667e24c1ea0789312d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Владимир Путин
В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения
Мурашко: в России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В рамках проекта по модернизации первичного звена здравоохранения построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники, 2,8 тысячи медорганизаций отремонтировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Это действительно один из самых значимых и массовых видов медицинской помощи, поскольку обращений в год – более 1 миллиарда 200 миллионов в целом по стране. Это самая востребованная помощь. В рамках реализации проекта по модернизации первичного звена уже сегодня построено и создано 4 тысячи новых объектов, включая поликлиники и, конечно же, фельдшерско-акушерские пункты. 2,8 тысячи медицинских организаций отремонтировано", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе первичного звена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
По его словам, в медицинские организации поставлено 85 тысяч единиц оборудования.
"Причем изначально решили, что поставляем туда только цифровое оборудование с возможностью передачи данных, это очень важно для села. Сегодня уже сформирована такая программа, как "Цифровой ФАП", с возможностью телемедицинских консультаций – для того чтобы, когда фельдшеру нужно посоветоваться, не гонять человека ради того, о чем можно спросить и посоветоваться с помощью телемедицинской консультации", - пояснил министр.
Мурашко и Минниханов открыли новую детскую поликлинику в Казани