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Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы - РИА Новости, 12.07.2023
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05:41 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/militarizatsiya-1883652015.html
Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы
Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы - РИА Новости, 12.07.2023
Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы
Курс Великобритании на затягивание украинского конфликта и призывы Лондона повышать оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T05:41
2023-07-12T05:41
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Курс Великобритании на затягивание украинского конфликта и призывы Лондона повышать оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к милитаризации европейского континента и противостоянию по линии Россия - Запад, следует из заявления посольства РФ в Лондоне. В посольстве отметили, что британцы "наставляют союзников" повышать расходы на оборону как минимум до 2% от ВВП, а также наращивать возможности ВПК. При этом Лондон говорит о долгосрочной поддержке Украины. "Вкупе с курсом Великобритании на затягивание украинского конфликта, вышеперечисленное позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации европейского континента, региональной "гонке вооружений" и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия-Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации", - заявили в посольстве. В заявлении подчеркивается, что Украине в рамках политики Запада "отводится незавидная роль испытательного полигона" для испытания "новейших видов смертоносных западных вооружений". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230712/antonov-1883650577.html
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россия, украина, великобритания, нато, в мире
Россия, Украина, Великобритания, НАТО, В мире
Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы

Посольство России в Лондоне: политика Британии говорит о стремлении к милитаризации Европы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Курс Великобритании на затягивание украинского конфликта и призывы Лондона повышать оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к милитаризации европейского континента и противостоянию по линии Россия - Запад, следует из заявления посольства РФ в Лондоне.
В посольстве отметили, что британцы "наставляют союзников" повышать расходы на оборону как минимум до 2% от ВВП, а также наращивать возможности ВПК. При этом Лондон говорит о долгосрочной поддержке Украины.
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"Вкупе с курсом Великобритании на затягивание украинского конфликта, вышеперечисленное позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации европейского континента, региональной "гонке вооружений" и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия-Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации", - заявили в посольстве.
В заявлении подчеркивается, что Украине в рамках политики Запада "отводится незавидная роль испытательного полигона" для испытания "новейших видов смертоносных западных вооружений".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 02:48
 
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