https://ria.ru/20230712/militarizatsiya-1883652015.html

Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы

Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы - РИА Новости, 12.07.2023

Посольство России заявило, что Британия стремится к милитаризации Европы

Курс Великобритании на затягивание украинского конфликта и призывы Лондона повышать оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T05:41

2023-07-12T05:41

2023-07-12T05:41

россия

украина

великобритания

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/15/1518161517_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ec7b769f757b2da302f08b7854ff8103.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Курс Великобритании на затягивание украинского конфликта и призывы Лондона повышать оборонные расходы стран НАТО до 2% ВВП говорят о призыве Британии к милитаризации европейского континента и противостоянию по линии Россия - Запад, следует из заявления посольства РФ в Лондоне. В посольстве отметили, что британцы "наставляют союзников" повышать расходы на оборону как минимум до 2% от ВВП, а также наращивать возможности ВПК. При этом Лондон говорит о долгосрочной поддержке Украины. "Вкупе с курсом Великобритании на затягивание украинского конфликта, вышеперечисленное позволяет сделать один четкий и крайне тревожный вывод: речь идет о недвусмысленном призыве британского официоза к милитаризации европейского континента, региональной "гонке вооружений" и закладыванию основ для долгосрочного противостояния по линии Россия-Запад с серьезными рисками его дальнейшей эскалации", - заявили в посольстве. В заявлении подчеркивается, что Украине в рамках политики Запада "отводится незавидная роль испытательного полигона" для испытания "новейших видов смертоносных западных вооружений". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230712/antonov-1883650577.html

https://ria.ru/20230712/zapad-1883647072.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, великобритания, нато, в мире