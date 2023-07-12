https://ria.ru/20230712/mestorozhdenie-1883784044.html
Освоение Сырадасайского угольного месторождения идет согласно плану
Освоение Сырадасайского угольного месторождения идет согласно плану - РИА Новости, 12.07.2023
Освоение Сырадасайского угольного месторождения идет согласно плану
Руководители компании "Северная звезда", занимающейся освоением Сырадасайского угольного месторождения и созданием угольного кластера на Таймыре в Красноярском... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:17
2023-07-12T16:17
2023-07-12T16:17
красноярский край
таймыр
россия
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Руководители компании "Северная звезда", занимающейся освоением Сырадасайского угольного месторождения и созданием угольного кластера на Таймыре в Красноярском крае, доложили главе региона, что работа идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом было заявлено во вторник на совещании с участием руководителя Красноярского края Михаила Котюкова и представителей компании "Северная звезда". "Стороны обсудили текущее состояние проекта, а также актуальные вопросы его реализации. Освоение угольных месторождений на севере Красноярского края идет по графику с соблюдением требований экологической безопасности и с использованием передовых технологий", - говорится в сообщении. Проект включает освоение Сырадасайского угольного месторождения и северо-западной части Таймырского угольного бассейна. Оба инвестпроекта входят в крупный инвестиционный проект КИП "Енисейская Сибирь". Также проектам присвоен статус региональных инвестиционных проектов. Инвесторы – компании "Северная звезда" и "ВостокУголь-Диксон". "Северная звезда" является резидентом Арктической зоны РФ. "Развитие северных территорий – стратегическая задача для края и для страны в целом. И мы готовы оказывать всю необходимую поддержку с тем, чтобы здесь были созданы современные производства с минимальной нагрузкой на окружающую среду, организованы новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда", - отметил Котюков. По данным пресс-службы, "Северная звезда" кроме разработки месторождения участвует в реализации социальных проектов на севере края. В частности, в школе поселка Диксон отремонтированы пищеблок, спортзал, модернизирована система тепловодоснабжения. Отмечается, что компания готова и дальше активно помогать в развитии социальной инфраструктуры. Сырадасайское угольное месторождение – одно из самых крупных в мире, его ресурсы оцениваются более чем в 5 миллиардов тонн угля. Здесь активно строится угольный промышленный кластер. Возводится морской порт "Енисей", который станет еще одним опорным пунктом на Севморпути и сможет принимать суда грузоподъёмностью более 100 тысяч тонн. В первом полугодии 2024 года планируется ввести в эксплуатацию первую очередь порта.
https://ria.ru/20230628/ugol-1880820359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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красноярский край, таймыр, россия, михаил котюков
Красноярский край, Таймыр, Россия, Михаил Котюков
Освоение Сырадасайского угольного месторождения идет согласно плану
"Северная звезда": освоение Сырадасайского угольного месторождения идет согласно плану
КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Руководители компании "Северная звезда", занимающейся освоением Сырадасайского угольного месторождения и созданием угольного кластера на Таймыре в Красноярском крае, доложили главе региона, что работа идет согласно графику, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, об этом было заявлено во вторник на совещании с участием руководителя Красноярского края Михаила Котюкова
и представителей компании "Северная звезда".
"Стороны обсудили текущее состояние проекта, а также актуальные вопросы его реализации. Освоение угольных месторождений на севере Красноярского края идет по графику с соблюдением требований экологической безопасности и с использованием передовых технологий", - говорится в сообщении.
Проект включает освоение Сырадасайского угольного месторождения и северо-западной части Таймырского угольного бассейна. Оба инвестпроекта входят в крупный инвестиционный проект КИП "Енисейская Сибирь". Также проектам присвоен статус региональных инвестиционных проектов. Инвесторы – компании "Северная звезда" и "ВостокУголь-Диксон". "Северная звезда" является резидентом Арктической зоны РФ
.
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"Развитие северных территорий – стратегическая задача для края и для страны в целом. И мы готовы оказывать всю необходимую поддержку с тем, чтобы здесь были созданы современные производства с минимальной нагрузкой на окружающую среду, организованы новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда", - отметил Котюков.
По данным пресс-службы, "Северная звезда" кроме разработки месторождения участвует в реализации социальных проектов на севере края. В частности, в школе поселка Диксон
отремонтированы пищеблок, спортзал, модернизирована система тепловодоснабжения. Отмечается, что компания готова и дальше активно помогать в развитии социальной инфраструктуры.
Сырадасайское угольное месторождение – одно из самых крупных в мире, его ресурсы оцениваются более чем в 5 миллиардов тонн угля. Здесь активно строится угольный промышленный кластер. Возводится морской порт "Енисей", который станет еще одним опорным пунктом на Севморпути и сможет принимать суда грузоподъёмностью более 100 тысяч тонн. В первом полугодии 2024 года планируется ввести в эксплуатацию первую очередь порта.
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