https://ria.ru/20230712/medspravki-1883690235.html

Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года

Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года - РИА Новости, 12.07.2023

Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года

Более 70 тысяч медицинских справок оформили онлайн с начала года жители Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:42

2023-07-12T11:42

2023-07-12T11:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847414920_0:288:3068:2014_1920x0_80_0_0_735fddb233a309877274ed4d65a2149e.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч медицинских справок оформили онлайн с начала года жители Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Жители региона в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут получить в режиме онлайн пять видов медицинских справок. Их можно оформить с помощью подмосковного портала "Госуслуг". Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у. "Цифровизация здравоохранения – одна из основных наших задач. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуги". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 70 тысяч медицинских справок", - сказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова. Пресс-служба отмечает, что сертификат о профилактических прививках будет сформирован автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа. Получение справки возможно онлайн на региональном портале "Госуслуги". Для этого нужно перейти в электронную регистратуру в раздел "Справки", заполнить и отправить заявку.

https://ria.ru/20230711/tekhpasport-1883502126.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова