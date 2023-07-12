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Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года - РИА Новости, 12.07.2023
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Новости Подмосковья
 
11:42 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/medspravki-1883690235.html
Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года
Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года - РИА Новости, 12.07.2023
Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года
Более 70 тысяч медицинских справок оформили онлайн с начала года жители Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:42
2023-07-12T11:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч медицинских справок оформили онлайн с начала года жители Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Жители региона в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут получить в режиме онлайн пять видов медицинских справок. Их можно оформить с помощью подмосковного портала "Госуслуг". Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у. "Цифровизация здравоохранения – одна из основных наших задач. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуги". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 70 тысяч медицинских справок", - сказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова. Пресс-служба отмечает, что сертификат о профилактических прививках будет сформирован автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа. Получение справки возможно онлайн на региональном портале "Госуслуги". Для этого нужно перейти в электронную регистратуру в раздел "Справки", заполнить и отправить заявку.
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Алёна Пава
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Жители Подмосковья оформили онлайн более 70 тысяч медсправок с начала года

© iStock.com / PoikeОнлайноформление
Онлайноформление - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© iStock.com / Poike
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч медицинских справок оформили онлайн с начала года жители Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Жители региона в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" могут получить в режиме онлайн пять видов медицинских справок. Их можно оформить с помощью подмосковного портала "Госуслуг". Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у.
"Цифровизация здравоохранения – одна из основных наших задач. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуги". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 70 тысяч медицинских справок", - сказала первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Пресс-служба отмечает, что сертификат о профилактических прививках будет сформирован автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа. Получение справки возможно онлайн на региональном портале "Госуслуги". Для этого нужно перейти в электронную регистратуру в раздел "Справки", заполнить и отправить заявку.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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