https://ria.ru/20230712/mars-1883838863.html

Ученые впервые нашли на поверхности Марса следы органических соединений

Ученые впервые нашли на поверхности Марса следы органических соединений - РИА Новости, 12.07.2023

Ученые впервые нашли на поверхности Марса следы органических соединений

Марсоход НАСА Perseverance впервые нашел следы органических соединений в марсианском кратере, сообщается в статье, опубликованной в британском научном журнале... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:30

2023-07-12T19:30

2023-07-12T20:36

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Марсоход НАСА Perseverance впервые нашел следы органических соединений в марсианском кратере, сообщается в статье, опубликованной в британском научном журнале Nature. Уточняется, что в исследовании приняли участие ученые из разных стран мира. По их данным, аппарат "обнаружил следы в породах дна кратера, которые соответствуют ряду различных органических молекул, содержащих одно или два кольца углерода". При этом авторы исследования не смогли определить, какие именно виды органики удалось найти.Ученые пришли к таким выводам, анализируя изображения высокого разрешения, которые сделал марсоход в кратере Езеро шириной более 45 километров. Сообщается, что различия в природе и распределении найденных органических молекул указывают на то, что на Марсе когда-то происходили различные процессы изменения водной среды. Это, вероятно, способствовало разнообразию все еще присутствующего органического вещества. Подтверждение органического происхождения найденных веществ потребует возвращения образцов на Землю. Как сообщило издание Newsweek, их должна доставить миссия Mars Sample Return, которая может начаться в 2027 году. Исследователи резюмировали, что присутствие и распределение сохранившегося органического вещества на поверхности Красной планеты может дать ученым ключевую информацию об углеродном цикле на Марсе и возможности наличия жизни там на протяжении всей его истории.

https://ria.ru/20230519/mars-1872884834.html

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