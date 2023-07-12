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РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики - РИА Новости, 12.07.2023
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12:30 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/logistika-1883703150.html
РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики
РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики - РИА Новости, 12.07.2023
РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:30
2023-07-12T12:30
иннопром
экономика
екатеринбург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на "Иннопроме"."Одна из основных задач сейчас - обеспечить условия логистического сопровождения внешней торговли, развивая транспортную инфраструктуру и распределяя товарные потоки, в том числе внутри страны. Поэтому Российский экспортный центр разрабатывает привязанную к транспортным коридорам меру поддержки экспортной логистики, а также работает над созданием торгово-логистических центров в партнерстве с бизнесом", - сказал Прохоренко.Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
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иннопром, экономика, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Иннопром, Экономика, Екатеринбург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДиректор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра Дмитрий Прохоренко на выставке Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на "Иннопроме".
"Одна из основных задач сейчас - обеспечить условия логистического сопровождения внешней торговли, развивая транспортную инфраструктуру и распределяя товарные потоки, в том числе внутри страны. Поэтому Российский экспортный центр разрабатывает привязанную к транспортным коридорам меру поддержки экспортной логистики, а также работает над созданием торгово-логистических центров в партнерстве с бизнесом", - сказал Прохоренко.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Стенд Made in Russia на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
РЭЦ: арктический автобус и другие инновации покажут на выставке "Иннопром"
10 июля, 12:59
 
ИннопромЭкономикаЕкатеринбургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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