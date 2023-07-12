https://ria.ru/20230712/logistika-1883703150.html
РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики
РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики - РИА Новости, 12.07.2023
РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:30
2023-07-12T12:30
2023-07-12T12:30
иннопром
экономика
екатеринбург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на "Иннопроме"."Одна из основных задач сейчас - обеспечить условия логистического сопровождения внешней торговли, развивая транспортную инфраструктуру и распределяя товарные потоки, в том числе внутри страны. Поэтому Российский экспортный центр разрабатывает привязанную к транспортным коридорам меру поддержки экспортной логистики, а также работает над созданием торгово-логистических центров в партнерстве с бизнесом", - сказал Прохоренко.Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
https://ria.ru/20230710/vystavka-1883233802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иннопром, экономика, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Иннопром, Экономика, Екатеринбург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)