https://ria.ru/20230712/logistika-1883703150.html

РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики

РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики - РИА Новости, 12.07.2023

РЭЦ совместно с Минпромторгом занимается перенастройкой поддержки логистики

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:30

2023-07-12T12:30

2023-07-12T12:30

иннопром

экономика

екатеринбург

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) совместно с Минпромторгом России занимается перенастройкой поддержки логистики, заявил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на "Иннопроме"."Одна из основных задач сейчас - обеспечить условия логистического сопровождения внешней торговли, развивая транспортную инфраструктуру и распределяя товарные потоки, в том числе внутри страны. Поэтому Российский экспортный центр разрабатывает привязанную к транспортным коридорам меру поддержки экспортной логистики, а также работает над созданием торгово-логистических центров в партнерстве с бизнесом", - сказал Прохоренко.Международная промышленная выставка "Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

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екатеринбург

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иннопром, экономика, екатеринбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)