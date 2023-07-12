https://ria.ru/20230712/livni-1883718660.html
Число людей, пропавших после ливней на Кубани, выросло до четырех
Число людей, пропавших после ливней на Кубани, выросло до четырех - РИА Новости, 12.07.2023
Число людей, пропавших после ливней на Кубани, выросло до четырех
Количество пропавших после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до четырех человек, спасатели организовали поиски, сообщили... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:41
2023-07-12T13:41
2023-07-12T16:35
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Количество пропавших после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края выросло до четырех человек, спасатели организовали поиски, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона. Ранее в оперштабе региона заявили о том, что в результате стихии три человека числятся пропавшими в Туапсинском районе. "Информацию подтверждаем. Организованы поиски нашими силами", - ответили в ведомстве на просьбу журналистов подтвердить данные об увеличении числа пропавших до 4. В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за 3 часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Всего, по данным пресс-службы МЧС России, после сильных дождей подтопленными остаются порядка 316 придворовых территорий в 10 населенных пунктах района. Прокуратура региона сообщала, что жертв и пострадавших из-за стихии нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число людей, пропавших после ливней на Кубани, выросло до четырех
В Туапсинском районе Краснодарского края четыре человека пропали после наводнения