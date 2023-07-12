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В библиотеке на освобожденной территории нашли книги о ненависти к России - РИА Новости, 12.07.2023
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В библиотеке на освобожденной территории нашли книги о ненависти к России
В библиотеке на освобожденной территории нашли книги о ненависти к России - РИА Новости, 12.07.2023
В библиотеке на освобожденной территории нашли книги о ненависти к России
Литературу "проповедующую ненависть к России" и пропагандирующую секс-меньшинства, нашли представители силовых структур в одной из школьных библиотек на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:52
2023-07-12T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Литературу "проповедующую ненависть к России" и пропагандирующую секс-меньшинства, нашли представители силовых структур в одной из школьных библиотек на освобожденной территории, передает корреспондент РИА Новости. В здании школы были найдены издания "Убить Сталина. Иначе его мифы убьют нас" украинского публициста Сергея Грабовского, известного утверждениями, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей – исторически украинские территории, а также другие книги, разжигающие межнациональную рознь и "уничижающие роль России во Второй мировой войне". Кроме того, найдены книги по гендерному самоопределению для подростков, пропагандирующие секс-меньшинства. "Мы продолжаем находить всё новые и новые учебники литературы современные, которая проповедовала национальную ненависть к России, ненависть к российским гражданам. Например, книга "Убить Сталина" Грабовского. В этой книге Гитлер представляется, как спаситель Украины, а Сталин наоборот, как захватчик Советского Союза", - рассказала представитель силовых структур. Собеседник агентства уточнила, что в здании одной из школ на освобожденной территории ЛНР были ряд книг, разжигающих межнациональную рознь и ненависть к русским, и эти книги были в свободном доступе для учеников. "Книги в основном для старших классов, они были в библиотеке в общем доступе, ее мог взять почитать каждый. Националистический уклон можно заметить и в обыкновенных учебниках истории (нового образца – ред.)", - сказала представитель силового ведомства. Она уточнила, что особое внимание уделялось "переписыванию фактов" периода Великой Отечественной войны, а также героизации украинских националистов, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич. "Сейчас Великой Отечественной войны как таковой нет в украинской истории, есть изучение Австрии, изучения Румынии, как происходила война в Англии… Они (украинские школьники – ред.) не знают кто такой Жуков (советский полководец Георгий Жуков – ред.), Рокоссовский (советский и польский военачальник Константин Рокоссовский – ред.), но зато прекрасно знают Бандеру и Шухевича", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, "разделить русских и украинцев" пытались не только подменами фактов истории, но и понятиями о гендерном самоопределении и пропагандой секс-меньшинств. В большинстве случаев издание такой литературы финансировалось европейскими и американскими фондами. "Все делалось для того, чтобы разделить на русских и украинцев, разделить на правых и неправых, сделать максимально украинцев непохожими на русских", - подытожила представитель силового ведомства.
https://ria.ru/20221004/bibliotekar-1821534977.html
https://ria.ru/20230622/knigi-1879781131.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В библиотеке на освобожденной территории нашли книги о ненависти к России

В библиотеке на освобожденной территории нашли книги, проповедующие ненависть к России

© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Fotolia / falcn
Книги. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Литературу "проповедующую ненависть к России" и пропагандирующую секс-меньшинства, нашли представители силовых структур в одной из школьных библиотек на освобожденной территории, передает корреспондент РИА Новости.
В здании школы были найдены издания "Убить Сталина. Иначе его мифы убьют нас" украинского публициста Сергея Грабовского, известного утверждениями, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей – исторически украинские территории, а также другие книги, разжигающие межнациональную рознь и "уничижающие роль России во Второй мировой войне". Кроме того, найдены книги по гендерному самоопределению для подростков, пропагандирующие секс-меньшинства.
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"Мы продолжаем находить всё новые и новые учебники литературы современные, которая проповедовала национальную ненависть к России, ненависть к российским гражданам. Например, книга "Убить Сталина" Грабовского. В этой книге Гитлер представляется, как спаситель Украины, а Сталин наоборот, как захватчик Советского Союза", - рассказала представитель силовых структур.
Собеседник агентства уточнила, что в здании одной из школ на освобожденной территории ЛНР были ряд книг, разжигающих межнациональную рознь и ненависть к русским, и эти книги были в свободном доступе для учеников.
"Книги в основном для старших классов, они были в библиотеке в общем доступе, ее мог взять почитать каждый. Националистический уклон можно заметить и в обыкновенных учебниках истории (нового образца – ред.)", - сказала представитель силового ведомства. Она уточнила, что особое внимание уделялось "переписыванию фактов" периода Великой Отечественной войны, а также героизации украинских националистов, таких как Степан Бандера и Роман Шухевич.
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"Сейчас Великой Отечественной войны как таковой нет в украинской истории, есть изучение Австрии, изучения Румынии, как происходила война в Англии… Они (украинские школьники – ред.) не знают кто такой Жуков (советский полководец Георгий Жуков – ред.), Рокоссовский (советский и польский военачальник Константин Рокоссовский – ред.), но зато прекрасно знают Бандеру и Шухевича", - пояснила собеседница агентства.
По ее словам, "разделить русских и украинцев" пытались не только подменами фактов истории, но и понятиями о гендерном самоопределении и пропагандой секс-меньшинств. В большинстве случаев издание такой литературы финансировалось европейскими и американскими фондами.
"Все делалось для того, чтобы разделить на русских и украинцев, разделить на правых и неправых, сделать максимально украинцев непохожими на русских", - подытожила представитель силового ведомства.
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