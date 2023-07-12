https://ria.ru/20230712/lipetsk-1883791865.html

Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта

Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.07.2023

Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта

Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) откроется в Липецке в сентябре этого года. Инклюзивное пространство будет создано в рамках... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:38

2023-07-12T16:38

2023-07-12T16:38

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) откроется в Липецке в сентябре этого года. Инклюзивное пространство будет создано в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с сентября одна из крупнейших библиотек Липецка , где работа с читателями с ОВЗ частично проводилась и ранее, будет полностью перепрофилирована на реализацию инклюзивных проектов, обслуживание паллиативных читателей, проведение мастер-классов для особенных детей. Как отметил Артамонов, разработчики проекта постарались создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: книжный фонд пополнился книгами, написанными шрифтом Брайля; закуплены тифлофлешплееры; тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих; устанавливаются элементы доступной среды. "Всё больше библиотек в регионе становятся современными культурными площадками, которые интересны людям с разными увлечениями. Проводя такую модернизацию, мы обязательно стараемся создавать условия для людей с особенностями здоровья. Возможности получать знания, заниматься саморазвитием и реализацией своих способностей должны быть у каждого", – подчеркнул Игорь Артамонов.

https://ria.ru/20230712/zavod-1883780259.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов