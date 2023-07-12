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Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.07.2023
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Липецкая область
 
16:38 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/lipetsk-1883791865.html
Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта
Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта - РИА Новости, 12.07.2023
Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта
Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) откроется в Липецке в сентябре этого года. Инклюзивное пространство будет создано в рамках... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:38
2023-07-12T16:38
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) откроется в Липецке в сентябре этого года. Инклюзивное пространство будет создано в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что с сентября одна из крупнейших библиотек Липецка , где работа с читателями с ОВЗ частично проводилась и ранее, будет полностью перепрофилирована на реализацию инклюзивных проектов, обслуживание паллиативных читателей, проведение мастер-классов для особенных детей. Как отметил Артамонов, разработчики проекта постарались создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: книжный фонд пополнился книгами, написанными шрифтом Брайля; закуплены тифлофлешплееры; тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих; устанавливаются элементы доступной среды. "Всё больше библиотек в регионе становятся современными культурными площадками, которые интересны людям с разными увлечениями. Проводя такую модернизацию, мы обязательно стараемся создавать условия для людей с особенностями здоровья. Возможности получать знания, заниматься саморазвитием и реализацией своих способностей должны быть у каждого", – подчеркнул Игорь Артамонов.
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Артем Смирнов
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Инклюзивная библиотека откроется в Липецке в рамках нацпроекта

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) откроется в Липецке в сентябре этого года. Инклюзивное пространство будет создано в рамках нацпроекта "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что с сентября одна из крупнейших библиотек Липецка , где работа с читателями с ОВЗ частично проводилась и ранее, будет полностью перепрофилирована на реализацию инклюзивных проектов, обслуживание паллиативных читателей, проведение мастер-классов для особенных детей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Как отметил Артамонов, разработчики проекта постарались создать максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: книжный фонд пополнился книгами, написанными шрифтом Брайля; закуплены тифлофлешплееры; тактильно-сенсорный терминал, работающий как говорящая электронная справочная; аппаратно-программный комплекс для слабовидящих и слабослышащих; устанавливаются элементы доступной среды.
"Всё больше библиотек в регионе становятся современными культурными площадками, которые интересны людям с разными увлечениями. Проводя такую модернизацию, мы обязательно стараемся создавать условия для людей с особенностями здоровья. Возможности получать знания, заниматься саморазвитием и реализацией своих способностей должны быть у каждого", – подчеркнул Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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