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Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии - РИА Новости, 12.07.2023
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11:34 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html
Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии
Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии - РИА Новости, 12.07.2023
Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии
Кузбасс внедряет искусственный интеллект в технологии сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:34
2023-07-12T11:34
технологии
омская область
красноярский край
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Кузбасс внедряет искусственный интеллект в технологии сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Кузбасс вошел в число 17 регионов-участников пилотного проекта по агроскаутингу. Он предполагает формирование цифровой карты сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации. Предусмотрена сверка информации, получаемой с космических спутников, и фактического состояния полей. На основе этих данных искусственный интеллект будет мониторить процесс выращивания различных культур", – говорится в сообщении. "Мы внедряем цифровые технологии во все сферы производства, аграрный сектор — не исключение. В Кузбассе уже оцифровали все сельскохозяйственные земли — это позволяет нам вести строгий учет неиспользуемых и пахотных участков. Благодаря агроскаутингу данные о полях будут доступны сельхозпроизводителям в мобильном приложении. Искусственный интеллект позволит аграриям определить места, наиболее подходящие для сева конкретных культур. В результате все это позволит выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечить регион собственным продовольствием", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что внедрение проекта по агроскаутингу положительно отразится на развитии сельскохозяйственной отрасли региона в целом. Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям своевременно оценивать ситуацию на полях, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери. Всего в Кузбассе обследуют более 1600 полей в 17 муниципалитетах. Это необходимо выполнить в кратчайшие сроки — до окончания периода вегетации растений и начала уборки урожая. Поэтому к работе привлекли студентов-волонтеров: в Кузбасской сельхозакадемии создан студенческий отряд "Агроскауты", в состав которого вошли обучающиеся по направлениям подготовки "Агроинженерия" и "Агрономия". На базе сельхозакадемии для бойцов отряда провели обучающий семинар по работе в информационной системе. Агроскауты уже провели первый выезд в поля вместе со специалистами регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и муниципальных сельхозуправлений. Теперь студенты-волонтеры самостоятельно верифицируют данные, вносят их в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения. В Сибирском федеральном округе в проект вошли также Новосибирская и Омская области, Алтайский и Красноярский края.
https://ria.ru/20230627/yandeks-1880670972.html
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омская область
красноярский край
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технологии, омская область, красноярский край, сергей цивилев, кемеровская область
Технологии, Омская область, Красноярский край, Сергей Цивилев, Кемеровская область
Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии

Кузбасс вошел в число 17 регионов-участников пилотного проекта по агроскаутингу

© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Кузбасс внедряет искусственный интеллект в технологии сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Кузбасс вошел в число 17 регионов-участников пилотного проекта по агроскаутингу. Он предполагает формирование цифровой карты сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации. Предусмотрена сверка информации, получаемой с космических спутников, и фактического состояния полей. На основе этих данных искусственный интеллект будет мониторить процесс выращивания различных культур", – говорится в сообщении.
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27 июня, 11:53
"Мы внедряем цифровые технологии во все сферы производства, аграрный сектор — не исключение. В Кузбассе уже оцифровали все сельскохозяйственные земли — это позволяет нам вести строгий учет неиспользуемых и пахотных участков. Благодаря агроскаутингу данные о полях будут доступны сельхозпроизводителям в мобильном приложении. Искусственный интеллект позволит аграриям определить места, наиболее подходящие для сева конкретных культур. В результате все это позволит выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечить регион собственным продовольствием", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что внедрение проекта по агроскаутингу положительно отразится на развитии сельскохозяйственной отрасли региона в целом. Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям своевременно оценивать ситуацию на полях, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери.
Всего в Кузбассе обследуют более 1600 полей в 17 муниципалитетах. Это необходимо выполнить в кратчайшие сроки — до окончания периода вегетации растений и начала уборки урожая. Поэтому к работе привлекли студентов-волонтеров: в Кузбасской сельхозакадемии создан студенческий отряд "Агроскауты", в состав которого вошли обучающиеся по направлениям подготовки "Агроинженерия" и "Агрономия".
На базе сельхозакадемии для бойцов отряда провели обучающий семинар по работе в информационной системе. Агроскауты уже провели первый выезд в поля вместе со специалистами регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и муниципальных сельхозуправлений. Теперь студенты-волонтеры самостоятельно верифицируют данные, вносят их в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения.
В Сибирском федеральном округе в проект вошли также Новосибирская и Омская области, Алтайский и Красноярский края.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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28 июня, 03:11
 
ТехнологииОмская областьКрасноярский крайСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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