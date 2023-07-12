https://ria.ru/20230712/kuzbass-1883689004.html

Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии

Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии - РИА Новости, 12.07.2023

Кузбасс внедряет искусственный интеллект в сельхозтехнологии

Кузбасс внедряет искусственный интеллект в технологии сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:34

2023-07-12T11:34

2023-07-12T11:34

технологии

омская область

красноярский край

сергей цивилев

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833165811_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_7c3a77b97e02fdf0d9ef711acac15de2.jpg

КЕМЕРОВО, 12 июл – РИА Новости. Кузбасс внедряет искусственный интеллект в технологии сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Кузбасс вошел в число 17 регионов-участников пилотного проекта по агроскаутингу. Он предполагает формирование цифровой карты сельхозземель с указанием состояния почвы, содержания в ней питательных веществ, а также метеоусловий за период вегетации. Предусмотрена сверка информации, получаемой с космических спутников, и фактического состояния полей. На основе этих данных искусственный интеллект будет мониторить процесс выращивания различных культур", – говорится в сообщении. "Мы внедряем цифровые технологии во все сферы производства, аграрный сектор — не исключение. В Кузбассе уже оцифровали все сельскохозяйственные земли — это позволяет нам вести строгий учет неиспользуемых и пахотных участков. Благодаря агроскаутингу данные о полях будут доступны сельхозпроизводителям в мобильном приложении. Искусственный интеллект позволит аграриям определить места, наиболее подходящие для сева конкретных культур. В результате все это позволит выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечить регион собственным продовольствием", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что внедрение проекта по агроскаутингу положительно отразится на развитии сельскохозяйственной отрасли региона в целом. Онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта поможет аграриям своевременно оценивать ситуацию на полях, выращивать урожай с меньшими затратами и предотвращать возможные потери. Всего в Кузбассе обследуют более 1600 полей в 17 муниципалитетах. Это необходимо выполнить в кратчайшие сроки — до окончания периода вегетации растений и начала уборки урожая. Поэтому к работе привлекли студентов-волонтеров: в Кузбасской сельхозакадемии создан студенческий отряд "Агроскауты", в состав которого вошли обучающиеся по направлениям подготовки "Агроинженерия" и "Агрономия". На базе сельхозакадемии для бойцов отряда провели обучающий семинар по работе в информационной системе. Агроскауты уже провели первый выезд в поля вместе со специалистами регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и муниципальных сельхозуправлений. Теперь студенты-волонтеры самостоятельно верифицируют данные, вносят их в единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения. В Сибирском федеральном округе в проект вошли также Новосибирская и Омская области, Алтайский и Красноярский края.

https://ria.ru/20230627/yandeks-1880670972.html

https://ria.ru/20230628/zakon-1880810358.html

омская область

красноярский край

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, омская область, красноярский край, сергей цивилев, кемеровская область