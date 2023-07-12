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После прошедших ливней на Кубани пропали три человека - РИА Новости, 12.07.2023
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12:18 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/kuban-1883700459.html
После прошедших ливней на Кубани пропали три человека
После прошедших ливней на Кубани пропали три человека - РИА Новости, 12.07.2023
После прошедших ливней на Кубани пропали три человека
Три человека числятся пропавшими после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:18
2023-07-12T12:18
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Три человека числятся пропавшими после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. В оперштабе Кубани заявляли, что из-за ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим ЧС, проводится эвакуация населения "В Туапсинском районе ликвидируют последствия удара стихии… По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими", - говорится в сообщении оперштаба. По данным властей, в усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Привлечено порядка 300 человек и более 50 единиц техники. Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей, а также вся необходимая техника из Новороссийска и Горячего Ключа. По данным краевого ГУМЧС, из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения. В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду об ограничении движения на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 "Джубга – Сочи" в Туапсинском районе из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.
https://ria.ru/20230712/perekrytie-1883658288.html
https://ria.ru/20230712/evakuatsiya-1883657341.html
туапсинский район
краснодарский край
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Новороссийск, Вениамин Кондратьев
После прошедших ливней на Кубани пропали три человека

После прошедших залповых ливней в Туапсинском районе Кубани пропали три человека

© Фото : Официальный Telegram-канал главы города Сочи Алексея КопайгородскогоЭвакуация жителей Сириуса
Эвакуация жителей Сириуса - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Официальный Telegram-канал главы города Сочи Алексея Копайгородского
Эвакуация жителей Сириуса. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Три человека числятся пропавшими после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. В оперштабе Кубани заявляли, что из-за ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим ЧС, проводится эвакуация населения
Оползень после ливня - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Несколько участков трассы "Джубга – Сочи" перекрыли из-за ливней
Вчера, 07:54
"В Туапсинском районе ликвидируют последствия удара стихии… По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным властей, в усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Привлечено порядка 300 человек и более 50 единиц техники. Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей, а также вся необходимая техника из Новороссийска и Горячего Ключа.
По данным краевого ГУМЧС, из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду об ограничении движения на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 "Джубга – Сочи" в Туапсинском районе из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.
Женщина под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Туапсинском районе Кубани эвакуировали тургруппу из-за ливней
Вчера, 07:42
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайНовороссийскВениамин Кондратьев
 
 
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