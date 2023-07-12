После прошедших ливней на Кубани пропали три человека
После прошедших залповых ливней в Туапсинском районе Кубани пропали три человека
© Фото : Официальный Telegram-канал главы города Сочи Алексея КопайгородскогоЭвакуация жителей Сириуса
Эвакуация жителей Сириуса. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Три человека числятся пропавшими после прошедших ливней в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсинском районе прошли залповые дожди - за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. В оперштабе Кубани заявляли, что из-за ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим ЧС, проводится эвакуация населения
"В Туапсинском районе ликвидируют последствия удара стихии… По информации краевого министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими", - говорится в сообщении оперштаба.
По данным властей, в усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Привлечено порядка 300 человек и более 50 единиц техники. Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей, а также вся необходимая техника из Новороссийска и Горячего Ключа.
По данным краевого ГУМЧС, из-за сильных осадков и угрозы подтопления спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе Кубани туристическую группу в составе 40 человек, включая 37 детей, а также перевезли маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" заявили в среду об ограничении движения на нескольких участках автомобильной дороги федерального значения А-147 "Джубга – Сочи" в Туапсинском районе из-за подтоплений, сошедшего оползня и падения деревьев.