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В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин
В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин - РИА Новости, 12.07.2023
В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин
Косуля забежала в магазин в Ачинске на западе Красноярского края, полицейские выпустили ее в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T07:27
2023-07-12T07:27
2023-07-12T14:46
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КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Косуля забежала в магазин в Ачинске на западе Красноярского края, полицейские выпустили ее в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что случай произошел во втором микрорайоне города. Продавец продуктового магазина рассказала, что в помещение забежало испуганное животное, которое бегало вокруг витрин и не могло самостоятельно выбраться."В Ачинске полицейские выпустили в естественную среду испуганную косулю, забежавшую в магазин", — заявили в пресс-службе.Полицейские завернули животное в одеяло и на патрульном автомобиле вывезли за город, выпустив на загородной дороге.
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ачинск, красноярский край, общество, животные
Хорошие новости, Ачинск, Красноярский край, Общество, Животные
В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин
МВД: в Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Косуля забежала в магазин в Ачинске на западе Красноярского края, полицейские выпустили ее в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве уточнили, что случай произошел во втором микрорайоне города. Продавец продуктового магазина рассказала, что в помещение забежало испуганное животное, которое бегало вокруг витрин и не могло самостоятельно выбраться.
"В Ачинске полицейские выпустили в естественную среду испуганную косулю, забежавшую в магазин", — заявили в пресс-службе.
Полицейские завернули животное в одеяло и на патрульном автомобиле вывезли за город, выпустив на загородной дороге.
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