https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html

В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин

В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин - РИА Новости, 12.07.2023

В Красноярском крае полицейские спасли косулю, забежавшую в магазин

Косуля забежала в магазин в Ачинске на западе Красноярского края, полицейские выпустили ее в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T07:27

2023-07-12T07:27

2023-07-12T14:46

хорошие новости

ачинск

красноярский край

общество

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600883348_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_e84ab6892fae73411439d82572ac59cf.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Косуля забежала в магазин в Ачинске на западе Красноярского края, полицейские выпустили ее в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве уточнили, что случай произошел во втором микрорайоне города. Продавец продуктового магазина рассказала, что в помещение забежало испуганное животное, которое бегало вокруг витрин и не могло самостоятельно выбраться."В Ачинске полицейские выпустили в естественную среду испуганную косулю, забежавшую в магазин", — заявили в пресс-службе.Полицейские завернули животное в одеяло и на патрульном автомобиле вывезли за город, выпустив на загородной дороге.

https://ria.ru/20230703/sobaka-1881935792.html

ачинск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ачинск, красноярский край, общество, животные