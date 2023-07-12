https://ria.ru/20230712/kontrnastuplenie-1883751455.html
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 12.07.2023
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления
Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:04
2023-07-12T15:04
2023-07-12T18:44
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи. Самообман — вещь опасная, но мы не станем сочувствовать. Российская армия дала противнику настоящий бой, и враг ожидаемо не может добиться успеха", - сказал Сальдо. По его словам, каковы бы ни были причины, но в 2022 году российские войска сами оставили некоторые территории, что киевская пропагандистская машина преподнесла как великую "перемогу". "Удивительно, но в нее свято уверовали не только простые обыватели и рядовые солдаты, но, кажется, и представители политической и военной верхушки", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, киев, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Энтони Блинкен
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления
Сальдо заявил, что ВСУ при контрнаступлении попались в ловушку собственной лжи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи. Самообман — вещь опасная, но мы не станем сочувствовать. Российская армия дала противнику настоящий бой, и враг ожидаемо не может добиться успеха", - сказал Сальдо.
По его словам, каковы бы ни были причины, но в 2022 году российские войска сами оставили некоторые территории, что киевская пропагандистская машина преподнесла как великую "перемогу".
"Удивительно, но в нее свято уверовали не только простые обыватели и рядовые солдаты, но, кажется, и представители политической и военной верхушки", - подчеркнул Сальдо.
"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?