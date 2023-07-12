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Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 12.07.2023 (обновлено: 18:44 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/kontrnastuplenie-1883751455.html
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 12.07.2023
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления
Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:04
2023-07-12T18:44
специальная военная операция на украине
россия
сша
киев
владимир сальдо
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи. Самообман — вещь опасная, но мы не станем сочувствовать. Российская армия дала противнику настоящий бой, и враг ожидаемо не может добиться успеха", - сказал Сальдо. По его словам, каковы бы ни были причины, но в 2022 году российские войска сами оставили некоторые территории, что киевская пропагандистская машина преподнесла как великую "перемогу". "Удивительно, но в нее свято уверовали не только простые обыватели и рядовые солдаты, но, кажется, и представители политической и военной верхушки", - подчеркнул Сальдо.
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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россия, сша, киев, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Владимир Сальдо, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Энтони Блинкен
Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления

Сальдо заявил, что ВСУ при контрнаступлении попались в ловушку собственной лжи

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи. Самообман — вещь опасная, но мы не станем сочувствовать. Российская армия дала противнику настоящий бой, и враг ожидаемо не может добиться успеха", - сказал Сальдо.
По его словам, каковы бы ни были причины, но в 2022 году российские войска сами оставили некоторые территории, что киевская пропагандистская машина преподнесла как великую "перемогу".
"Удивительно, но в нее свято уверовали не только простые обыватели и рядовые солдаты, но, кажется, и представители политической и военной верхушки", - подчеркнул Сальдо.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
"После нас хоть потоп": Киев виляет Вашингтоном?
8 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевВладимир СальдоСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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