https://ria.ru/20230712/kontrnastuplenie-1883751455.html

Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления

Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления - РИА Новости, 12.07.2023

Сальдо рассказал о причинах провала украинского контрнаступления

Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:04

2023-07-12T15:04

2023-07-12T18:44

специальная военная операция на украине

россия

сша

киев

владимир сальдо

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Киевские власти с контрнаступлением попали в ловушку собственной лжи, российская армия дала противнику настоящий бой, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "В так называемом контрнаступлении украинцы попались в ловушку собственной лжи. Самообман — вещь опасная, но мы не станем сочувствовать. Российская армия дала противнику настоящий бой, и враг ожидаемо не может добиться успеха", - сказал Сальдо. По его словам, каковы бы ни были причины, но в 2022 году российские войска сами оставили некоторые территории, что киевская пропагандистская машина преподнесла как великую "перемогу". "Удивительно, но в нее свято уверовали не только простые обыватели и рядовые солдаты, но, кажется, и представители политической и военной верхушки", - подчеркнул Сальдо.

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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россия, сша, киев, владимир сальдо, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен