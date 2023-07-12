https://ria.ru/20230712/komissiya-1883858525.html
"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах
"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах - РИА Новости, 12.07.2023
"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах
"Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:13
2023-07-12T22:13
2023-07-12T22:13
тинькофф. кредитные системы
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_e4007dd1d24c3c3fe211764bb1ff4868.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка. В начале июня "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах. Теперь же, согласно тарифам, опубликованным на сайте банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет "до 10%". При этом отмечается, что "фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции". Однако в поддержке банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что "если валюта внесения USD/EUR соответствует валюте счета, на который пойдет пополнение", то будет взиматься комиссия "4% от суммы пополнения". В пресс-службе "Тинькофф банка" РИА Новости также сообщили, что комиссия составит 4%. "За пополнение валютных счетов в долларах и евро в банкоматах "Тинькофф" взимается комиссия 4%", - сказал представитель банка. Однако в чате поддержки в мобильном приложении банка чуть позднее уточнили, что, хоть и берут за такую операцию комиссию 4%, "максимально она может быть до 10%". "Это зависит от суммы операции и валюты которой пополняете. При этом комиссия всегда показывается до совершения операции", - объяснил сотрудник поддержки.
https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1a4d3d6366aa66dbadd40b77563c72a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинькофф. кредитные системы, технологии, экономика
Тинькофф. Кредитные Системы, Технологии, Экономика
"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах
"Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах до 10 процентов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка.
В начале июня "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах.
Теперь же, согласно тарифам, опубликованным на сайте банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет "до 10%". При этом отмечается, что "фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции".
Однако в поддержке банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что "если валюта внесения USD/EUR соответствует валюте счета, на который пойдет пополнение", то будет взиматься комиссия "4% от суммы пополнения".
В пресс-службе "Тинькофф банка" РИА Новости также сообщили, что комиссия составит 4%. "За пополнение валютных счетов в долларах и евро в банкоматах "Тинькофф" взимается комиссия 4%", - сказал представитель банка.
Однако в чате поддержки в мобильном приложении банка чуть позднее уточнили, что, хоть и берут за такую операцию комиссию 4%, "максимально она может быть до 10%". "Это зависит от суммы операции и валюты которой пополняете. При этом комиссия всегда показывается до совершения операции", - объяснил сотрудник поддержки.
"Тинькофф" запустил сервис бесконтактной оплаты на Android смартфонах