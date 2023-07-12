https://ria.ru/20230712/komissiya-1883858525.html

"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах

"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах - РИА Новости, 12.07.2023

"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты в банкоматах

"Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:13

2023-07-12T22:13

2023-07-12T22:13

тинькофф. кредитные системы

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152144/45/1521444519_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_e4007dd1d24c3c3fe211764bb1ff4868.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка. В начале июня "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах. Теперь же, согласно тарифам, опубликованным на сайте банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет "до 10%". При этом отмечается, что "фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции". Однако в поддержке банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что "если валюта внесения USD/EUR соответствует валюте счета, на который пойдет пополнение", то будет взиматься комиссия "4% от суммы пополнения". В пресс-службе "Тинькофф банка" РИА Новости также сообщили, что комиссия составит 4%. "За пополнение валютных счетов в долларах и евро в банкоматах "Тинькофф" взимается комиссия 4%", - сказал представитель банка. Однако в чате поддержки в мобильном приложении банка чуть позднее уточнили, что, хоть и берут за такую операцию комиссию 4%, "максимально она может быть до 10%". "Это зависит от суммы операции и валюты которой пополняете. При этом комиссия всегда показывается до совершения операции", - объяснил сотрудник поддержки.

https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тинькофф. кредитные системы, технологии, экономика