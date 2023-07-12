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"Коалиция" США в Сирии нарушила протоколы деконфликтации, сообщили в ЦПВС - РИА Новости, 12.07.2023
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22:26 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/koalitsiya-1883859499.html
"Коалиция" США в Сирии нарушила протоколы деконфликтации, сообщили в ЦПВС
"Коалиция" США в Сирии нарушила протоколы деконфликтации, сообщили в ЦПВС - РИА Новости, 12.07.2023
"Коалиция" США в Сирии нарушила протоколы деконфликтации, сообщили в ЦПВС
"Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации и создала предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:26
2023-07-12T22:26
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации и создала предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "За сутки зафиксировано десять случаев нарушений протокола деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалицией", возглавляемой США", - сказал он. По словам Гуринова, в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, "зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции". Эти незаконные полеты боевых самолетов "коалиции", по его словам, являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы. "В воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики над районом Эт-Танф экипажи (гражданских рейсов - ред.) столкнулись с тем, что боевые самолеты "коалиции" в течение от четырех до пяти минут совершали опасное маневрирование вблизи гражданских судов. Это создавало угрозу жизни пассажиров и вынуждало пилотов переходить на управление в ручном режиме", - добавил он.
https://ria.ru/20230709/siriya-1883153020.html
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в мире, сирия, f-16, эт-танф, космос - риа наука, сша
В мире, Сирия, F-16, Эт-Танф, Космос - РИА Наука, США
"Коалиция" США в Сирии нарушила протоколы деконфликтации, сообщили в ЦПВС

ЦПВС: "Коалиция" США в Сирии десять раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации

© Фото : U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton ElliottАмериканский истребитель F-22 Raptor над территорией Сирии
Американский истребитель F-22 Raptor над территорией Сирии - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
Американский истребитель F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Коалиция" во главе с США в Сирии за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации и создала предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"За сутки зафиксировано десять случаев нарушений протокола деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "международной антитеррористической коалицией", возглавляемой США", - сказал он.
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По словам Гуринова, в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, "зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Рафаль" и одной парой истребителей "Тайфун" "коалиции".
Эти незаконные полеты боевых самолетов "коалиции", по его словам, являются опасными предпосылками авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.
«
"В воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики над районом Эт-Танф экипажи (гражданских рейсов - ред.) столкнулись с тем, что боевые самолеты "коалиции" в течение от четырех до пяти минут совершали опасное маневрирование вблизи гражданских судов. Это создавало угрозу жизни пассажиров и вынуждало пилотов переходить на управление в ручном режиме", - добавил он.
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