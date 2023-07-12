https://ria.ru/20230712/kio-1883385526.html

Биография Эмиля Кио

Биография Эмиля Кио - РИА Новости, 12.07.2023

Биография Эмиля Кио

Советский и российский иллюзионист, артист цирка Эмиль Эмильевич Кио (Ренард-Кио) родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в семье... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:56

2023-07-12T00:56

2023-07-12T00:56

справки

эмиль кио (младший)

япония

россия

московский инженерно-строительный институт

московский государственный строительный университет

союз цирковых деятелей

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Советский и российский иллюзионист, артист цирка Эмиль Эмильевич Кио (Ренард-Кио) родился 12 июля 1938 года в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в семье выдающегося иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (1894-1965). В 1960 году окончил Московский инженерно-строительный институт (ныне Московский государственный строительный университет) по специальности инженер-градостроитель.По его дипломному проекту была осуществлена реконструкция Театральной площади в Рязани. Короткое время Эмиль Кио работал в Московском тресте по строительству набережных и мостов. В 1961-1965 годах вместе со сводным братом Игорем работал в цирке в качестве ассистента у отца. В 1966 году он создал собственный иллюзионный аттракцион.Технические знания, полученные Кио в строительном институте, позже помогли ему при конструировании реквизита, имеющего для иллюзиониста первоочередное значение. Им была рассчитана и разработана "волшебная веревка", когда гимнаст исполняет свои трюки на вертикально стоящем незакрепленном канате. Из отцовского арсенала Эмиль Кио демонстрировал номер со "сжиганием" женщины. Среди известных номеров иллюзиониста – "распиливание" двух женщин и обмен их "тел" местами, появление на пустом столе сразу восьми девушек, а также "неисчерпаемая машина", когда из "Запорожца" постепенно появлялись 18 человек.Эмиль Кио гастролировал в Германии, Голландии, Мексике, Швейцарии, Японии.С 1976 года по 1992 год он вел собственную рубрику в детско-юношеском журнале "Юный техник" под названием "По ту сторону фокуса", где раскрывал "тайны" несложных иллюзионных трюков.В 1992 году Кио был приглашен с гастролями в Японию, где позже заключил долговременный контракт, вскоре у него появились постоянные зрители, был создан реквизит. В 1998 году после изготовления дубль-реквизита иллюзионист стал выступать и в Японии, и в России. Всего в Японии артист проработал 15 лет.Эмиль Кио – автор и создатель многих оригинальных иллюзионных номеров и трюков, дал более 14 тысяч представлений.В 2012 году Кио передал три своих трюка ("волшебная веревка", "неисчерпаемая машина", появление восьми девушек на пустом столе) в наследство фокуснику Эрнесту Саркисяну. В 1991-2016 годах Эмиль Кио возглавлял Союз цирковых деятелей России. Народный артист РСФСР (1990). Награжден орденом Дружбы (1994). Эмиль Кио женат на артистке цирка Иоланте Ольховиковой, представительнице известной цирковой династии. Ее первым мужем был Игорь Кио (1944-2006). В 2011 году супруги презентовали книгу "Семейный альбом". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эмиль кио (младший), япония, россия, московский инженерно-строительный институт, московский государственный строительный университет, союз цирковых деятелей