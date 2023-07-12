https://ria.ru/20230712/khakery-1883647711.html
В "ГЛОНАСС" рассказали о целях атак автомобильных хакеров
В "ГЛОНАСС" рассказали о целях атак автомобильных хакеров - РИА Новости, 12.07.2023
В "ГЛОНАСС" рассказали о целях атак автомобильных хакеров
Автомобильные хакеры по всему миру чаще всего атакуют телематические сервисы, позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств, и системы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T03:08
2023-07-12T03:08
2023-07-12T03:08
технологии
россия
алексей райкевич
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
лаборатория касперского
иннопром
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Автомобильные хакеры по всему миру чаще всего атакуют телематические сервисы, позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств, и системы бесключевого доступа к ним, рассказал РИА Новости глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Основным направлением кибератак для миллионов автомобилей в мире являются телематические сервисы (35%), позволяющие удаленно проводить мониторинг транспортных средств. Далее следуют системы бесключевого доступа (21%), электронный блок управления (14%), API-интерфейсы (12%)", - отметил он. Менее уязвимы, отмечает Райкевич, мультимедиа-системы, мобильные приложения, зарядная инфраструктура (8%, 6% и 4% соответственно). Ранее ФГУП "НАМИ", подведомственное Минпромторгу РФ, "Лаборатория Касперского" и АО "ГЛОНАСС" сообщили, что разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключенных транспортных средств. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов говорил, что платформа кибербезопасности будет на основе импортоопережающих российских технологий. По словам Баканова, это важно, поскольку при высоких темпах цифровой трансформации транспортной отрасли возрастает и количество киберугроз.
https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html
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РИА Новости
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технологии, россия, алексей райкевич, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), лаборатория касперского, иннопром
Технологии, Россия, Алексей Райкевич, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Лаборатория Касперского, Иннопром
В "ГЛОНАСС" рассказали о целях атак автомобильных хакеров
"ГЛОНАСС": хакеры в авто чаще всего атакуют телематику и системы для доступа без ключа