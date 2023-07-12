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Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни - РИА Новости, 12.07.2023
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10:52 12.07.2023 (обновлено: 22:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/italiya-1883680371.html
Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни
Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни - РИА Новости, 12.07.2023
Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни
Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, однако не ясно, когда точно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:52
2023-07-12T22:42
в мире
украина
россия
киев
антонио таяни
йенс столтенберг
владимир зеленский
мид италии
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РИМ, 12 июл — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, однако не ясно, когда точно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в прямом эфире национальной радиостанции Rtl, который принимает участие в саммите альянса в Вильнюсе."Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации. Все мы думали о том, чтобы принять Киев после окончания войны. Мы помогаем Киеву защитить свою независимость, свою территорию", — заявил он."Мы хотим, чтобы украинцы смогли отвоевать значительные части своей территории", — подчеркнул также Таяни.Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в России отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883669622.html
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в мире, украина, россия, киев, антонио таяни, йенс столтенберг, владимир зеленский, мид италии, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Антонио Таяни, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, МИД Италии, НАТО
Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни

Глава МИД Италии Таяни: решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского парламента Антонио Таяни
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 12 июл — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, однако не ясно, когда точно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в прямом эфире национальной радиостанции Rtl, который принимает участие в саммите альянса в Вильнюсе.
"Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации. Все мы думали о том, чтобы принять Киев после окончания войны. Мы помогаем Киеву защитить свою независимость, свою территорию", — заявил он.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО в Вильнюсе. 12 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Президент Польши назвал примерные сроки вступления Украины в НАТО
Вчера, 09:54
"Мы хотим, чтобы украинцы смогли отвоевать значительные части своей территории", — подчеркнул также Таяни.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в России отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии поддержал решение НАТО не принимать Украину в альянс
Вчера, 10:42
 
В миреУкраинаРоссияКиевАнтонио ТаяниЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийМИД ИталииНАТО
 
 
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