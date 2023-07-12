Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни
Глава МИД Италии Таяни: решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского парламента Антонио Таяни
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни. Архивное фото
РИМ, 12 июл — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, однако не ясно, когда точно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в прямом эфире национальной радиостанции Rtl, который принимает участие в саммите альянса в Вильнюсе.
"Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации. Все мы думали о том, чтобы принять Киев после окончания войны. Мы помогаем Киеву защитить свою независимость, свою территорию", — заявил он.
"Мы хотим, чтобы украинцы смогли отвоевать значительные части своей территории", — подчеркнул также Таяни.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в России отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.