https://ria.ru/20230712/italiya-1883680371.html

Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни

Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни - РИА Новости, 12.07.2023

Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, заявил Таяни

Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, однако не ясно, когда точно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:52

2023-07-12T10:52

2023-07-12T22:42

в мире

украина

россия

киев

антонио таяни

йенс столтенберг

владимир зеленский

мид италии

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РИМ, 12 июл — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, однако не ясно, когда точно это произойдет, заявил в среду глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в прямом эфире национальной радиостанции Rtl, который принимает участие в саммите альянса в Вильнюсе."Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации. Все мы думали о том, чтобы принять Киев после окончания войны. Мы помогаем Киеву защитить свою независимость, свою территорию", — заявил он."Мы хотим, чтобы украинцы смогли отвоевать значительные части своей территории", — подчеркнул также Таяни.Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в России отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883669622.html

https://ria.ru/20230712/vengriya-1883677883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, антонио таяни, йенс столтенберг, владимир зеленский, мид италии, нато