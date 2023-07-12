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"Русские под каждой кроватью": в Польше заявили о небывалой истерии - РИА Новости, 12.07.2023
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01:55 12.07.2023 (обновлено: 09:18 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/isteriya-1883644782.html
"Русские под каждой кроватью": в Польше заявили о небывалой истерии
"Русские под каждой кроватью": в Польше заявили о небывалой истерии - РИА Новости, 12.07.2023
"Русские под каждой кроватью": в Польше заявили о небывалой истерии
Агентство внутренней безопасности Польши действует сюрреалистично из-за мнимой угрозы российского шпионажа, сообщает Myśl Polska. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:55
2023-07-12T09:18
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши действует сюрреалистично из-за мнимой угрозы российского шпионажа, сообщает Myśl Polska."Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности. — Прим. ред.) налицо, &lt;...&gt; последствия самые серьезные и реальные. Истерия "русские под каждой кроватью" — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства. — Прим. ред.)", — написал обозреватель издания Конрад Рекас.По его словам, меры польского правительства, направленные на борьбу со шпионажем со стороны России, — не что иное, как попытка Польши освободить свои территории от действий общеприменимого права. Автор добавил, что формула "неосознанного шпионажа", которую ввели в польский уголовный кодекс, — ликвидационная и репрессивная норма против попытки вести независимую и оппозиционную деятельность в стране.Журналист напомнил, что ранее в Польше произошли задержания граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы. Так, например, обвинения предъявили нескольким "железнодорожным энтузиастам", которые фотографировали составы, хоккеисту Максиму Сергееву, многочисленным критикам поддержки Украины и многим другим.
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в мире, польша, россия, москва
В мире, Польша, Россия, Москва
"Русские под каждой кроватью": в Польше заявили о небывалой истерии

Myśl Polska: Польша охвачена глобальной истерией из-за "российского шпионажа"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш в Варшаве в честь Дня независимости Польши
Марш в Варшаве в честь Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш в Варшаве в честь Дня независимости Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши действует сюрреалистично из-за мнимой угрозы российского шпионажа, сообщает Myśl Polska.
«
"Хоть сюрреализм действий ABW (Агентство внутренней безопасности. — Прим. ред.) налицо, <...> последствия самые серьезные и реальные. Истерия "русские под каждой кроватью" — это не просто предвыборная уловка или дымовая завеса для отсутствия реальных успехов нынешней команды (правительства. — Прим. ред.)", — написал обозреватель издания Конрад Рекас.
По его словам, меры польского правительства, направленные на борьбу со шпионажем со стороны России, — не что иное, как попытка Польши освободить свои территории от действий общеприменимого права. Автор добавил, что формула "неосознанного шпионажа", которую ввели в польский уголовный кодекс, — ликвидационная и репрессивная норма против попытки вести независимую и оппозиционную деятельность в стране.
Журналист напомнил, что ранее в Польше произошли задержания граждан из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы. Так, например, обвинения предъявили нескольким "железнодорожным энтузиастам", которые фотографировали составы, хоккеисту Максиму Сергееву, многочисленным критикам поддержки Украины и многим другим.
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