https://ria.ru/20230712/investproekty-1883713848.html

Более 50 масштабных инвестпроектов реализовали в Химках за пять лет

Более 50 масштабных инвестпроектов реализовали в Химках за пять лет - РИА Новости, 12.07.2023

Более 50 масштабных инвестпроектов реализовали в Химках за пять лет

На территории городского округа Химки за пять лет реализовали 52 крупных инвестиционных проекта на общую сумму более 279 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:17

2023-07-12T13:17

2023-07-12T13:17

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. На территории городского округа Химки за пять лет реализовали 52 крупных инвестиционных проекта на общую сумму более 279 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Среди них – технопарк "Сходня Гранд", предприятие по производству пищевых добавок, Институт ядерной медицины и производственно-складской комплекс. "Мы заинтересованы в том, чтобы химкинские предприятия росли и развивались, стараемся создать для них благоприятный инвестиционный климат. Сегодня в Химках есть всё для успешного ведения бизнеса - удобная логистика, офисы А-класса, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова проконсультировать и помочь предпринимателям в решении любых вопросов", - отметил глава округа Дмитрий Волошин. Строительство новых производств обеспечило работой более 24 тысяч химчан. Средняя заработная плата за пять лет увеличилась до 107 тысяч рублей. В планах на этот год реализовать еще 16 инвестиционных проектов. Так, в округе построят новое предприятие по изготовлению хлебобулочных и кондитерских изделий, тортов, пирожных, сыров и кулинарной продукции. Землю по программе льготной аренды за 1 рубль в год уже передали компании "Идиллия вкуса". Инвестиции в проект составили порядка 240 миллионов рублей. Особое внимание администрация Химок уделяет развитию проектов импортозамещения. В округе построят лабораторный корпус, на котором планируют производить субстанции для лечения ВИЧ-инфекций. Для реализации импортозамещающего проекта компания получила займ на льготных условиях от Фонда развития промышленности России. Химки на протяжении 5 лет занимают лидирующие места в рейтинге муниципальных образований Московской области в отношении предпринимательского климата. В рамках реализации муниципальной программы городского округа "Предпринимательство" оказана поддержка в виде предоставления субсидий 34 предприятиям на общую сумму более 16 миллионов рублей. По итогам 2022 года 43 субъекта МСП получили региональную поддержку в виде предоставления субсидий и грантов на общую сумму более 34 миллионов рублей. Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сегодня в регионе на сопровождении находится 151 проект импортозамещения на 136 миллиардов рублей, из которых 21 запушен в прошлом году, а в этом планируем еще 50. Есть большой федеральный проект по производству дизель-генераторов для ЖД и судостроения в Коломне. Для него уже получено финансирование от фонда развития промышленности. В регионе действует федеральная программа "Профессионалитет", которая позволяет создавать образовательно-производственные кластеры и готовить специалистов. На сегодняшний день заключено 99 соглашений с региональными колледжами. Кроме того, предприятия могут оформить "Промышленную ипотеку". В Московской области этой мерой поддержи воспользовались 8 компаний на 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230620/khimki-1879387679.html

химки

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье)