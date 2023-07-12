https://ria.ru/20230712/investitsii-1883793104.html

Ростовская область на "Иннопроме": рекордные инвестиции в индустриализацию

Ростовская область на "Иннопроме": рекордные инвестиции в индустриализацию - РИА Новости, 12.07.2023

Ростовская область на "Иннопроме": рекордные инвестиции в индустриализацию

Ростовская область продолжает укреплять лидерские позиции среди регионов РФ в сфере индустриализации. На международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:43

2023-07-12T17:43

2023-07-12T17:43

ростовская область

ростовская область

василий голубев

иннопром

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ростовская область продолжает укреплять лидерские позиции среди регионов РФ в сфере индустриализации. На международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге область представила продукцию и многочисленные проекты в различных отраслях промышленности, заключила свыше 20 соглашений о создании и развитии предприятий и инфраструктуры, а также продемонстрировала достижения по улучшению инвестиционного климата в регионе.Индустриализация и инвестиции в приоритетеУкрепление промышленного потенциала региона является одной из приоритетных задач, уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев. При этом рост индустриализации невозможен без масштабных инвестиций, и задача властей – обеспечить этим инвестициям "зеленую улицу"."Развитие индустрий всегда было одним из наших важнейших приоритетов. Сегодня задача усложнилась. Требуются не просто новые производства, а предприятия, работающие на достижение глобальной цели – обеспечение технологического суверенитета страны. Для нас также важно сохранять тенденцию устойчивого роста капвложений в региональную экономику", - приводятся на официальном портале правительства области слова губернатора.По предварительным данным за первый квартал, представленным на портале, индекс физического объема общих инвестиций в области за январь-март 2023 года превысил 170%, частных – почти 130%.Ранее в ходе ПМЭФ-2023 президент России Владимир Путин назвал Ростовскую область в числе российских регионов, показавших наилучшую динамику в формировании благоприятного инвестиционного климата. Согласно последней оценке Агентства стратегических инициатив, Ростовская область поднялась с 16-го на 12-е место в национальном рейтинге состояния инвестклимата.Проекты на полтриллионаЭкспозиция донского региона на "Иннопроме" проходит под девизом "Ростовская область. Индустриализация. Продолжение". Она подготовлена региональным министерством промышленности и энергетики совместно с Агентством инвестиционного развития области. Как рассказал генеральный директор агентства Игорь Бураков, в проектном портфеле региона, представленном на выставке, проекты в сфере энергетики, машиностроения, микроэлектроники, металлургии, химической промышленности и других отраслей."Мы представляем на "Иннопроме-2023" индустриальные проекты на сумму свыше 500 миллиардов рублей, это рекордный проектный портфель за всю историю участия донского региона в промышленном форуме в Екатеринбурге", - сказал Бураков.В частности, на выставке представлены проекты и разработки группы компаний "Ростсельмаш" (тракторный завод, производство прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники, автоматических и механических трансмиссий, электронные системы и сервисы для управления сельхозтехникой), проекты группы компаний "Бештау" (новое российское производство компьютерной техники), цифровые технологии по управлению объектами возобновляемой энергетики, проекты технопарков, профильные проекты из "100 губернаторских инвестиционных проектов Ростовской области" и многие другие.Новые соглашенияКак рассказал заместитель губернатора региона Игорь Сорокин, в ходе "Иннопрома-2023" Ростовская область заключила более 20 соглашений, направленных на развитие промышленности региона. Общая сумма договоров – 116 миллиардов рублей, по итогам реализации этих проектов будет создано не менее 6,5 тысяч новых рабочих мест."В числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - металлургия, химическая и машиностроительная индустрии, производство весоизмерительной техники и другие. Также подписаны пять соглашений о строительстве техно- и индустриальных парков, а также агротехнопарка. Это говорит о заинтересованности бизнеса в локализации производств и выпуске продукции, которая ранее закупалась за рубежом", - отметил Игорь Сорокин, которого цитирует пресс-служба областной администрации.Среди предприятий, с которыми подписаны соглашения о модернизации и расширении производства, "Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования", "Сальсксельмаш", "Новосталь", подшипниковый завод "10-ГПЗ", "Каменскволокно" и ряд других. Соглашение по организации производства беспилотных летательных аппаратов подписано с компанией "Робоавиа".Ростовская область – Белоруссия: перспективы сотрудничестваВ рамках "Иннопром-2023" Игорь Сорокин провел также рабочую встречу с министром промышленности Белоруссии Александром Рогожником, где стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и наметили новые перспективные направления совместной работы.Сегодня между донскими и белорусскими предприятиями выстроены прочные партнерские отношения. В частности, из Ростовской области в Белоруссию поставляют различные запчасти, комплектующие и оборудование. Донские предприятия легкой промышленности используют в производстве белорусское сырье и планируют расширять в республике розничную сеть магазинов одежды."Ростовскую область и Беларусь всегда связывали тесные отношения. Ежегодно увеличивается количество предприятий, которые либо поставляют, либо приобретают у наших соседей сырье и изделия. Уверен, что с каждым годом таких договоренностей и проектов будет больше", - приводит пресс-служба слова Сорокина.Подобные встречи с зарубежными партнерами отвечают целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт", отметили в пресс-службе.Индустриальные парки — магнит для инвестицийТакже на экспозиции Ростовской области потенциальные инвесторы смогли ознакомиться с деятельностью донских индустриальных парков и территорий опережающего развития (ТОР), оценив их преимущества для размещения производств.Сегодня в области функционируют три индустриальных парка: Новочеркасский, Бизнес-парк "ГПЗ" и технопарк "Гранит", а также ТОР "Гуково", "Донецк" и "Зверево". Как отметили в областной пресс-службе, инвестиционный потенциал этих территорий растет в связи с новой индустриализацией и запросом инвесторов на готовые промышленные площадки.Конкурентными преимуществами донских индустриальных парков и ТОР являются выгодное географическое положение, в том числе относительно больших потребительских рынков; широкий выбор локаций для размещения новых заводов и фабрик; низкие издержки при реализации производственных проектов; инфраструктурные субсидии на подключение к инженерным сетям; упрощение и удешевление разрешительных и согласительных процедур; качественный и доступный человеческий капитал.Инвесткарта — помощник для инвестораИнвестиционный потенциал Ростовской области наглядно представлен на инвестиционной карте России. В регионе она действует не первый год. На ней обозначены индустриальные территории области, ее промышленные предприятия и ключевая информация для потенциальных инвесторов.В прошлом году в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта карта была переформатирована. На ней появились новые данные: об инфраструктуре, природных ресурсах и формах поддержки бизнеса.Сегодня вся актуальная информация для инвестора, желающего прийти в регион, представлена на площадке инвестиционной карты Ростовской области – по ссылке. Помимо данных об уже существующих инвестиционных площадках и земельных ресурсах перспективного инвестиционного развития, карта содержит исчерпывающую информацию о полезных ископаемых, о тепло- и газоснабжении, связи, транспортной инфраструктуре, рассказывает о тарифах, преференциях, мерах поддержки и других факторах, влияющих на инвестиционную привлекательность территорий. Также на инвесткарте региона представлена витрина его инвестиционных предложений.

https://ria.ru/20230616/rostov-1878731862.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, василий голубев, иннопром