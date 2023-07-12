https://ria.ru/20230712/inoagenty-1883832206.html

Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля

Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля - РИА Новости, 12.07.2023

Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля

Госдума в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении проекты об усилении контроля за иноагентами, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:58

2023-07-12T18:58

2023-07-12T19:20

госдума рф

василий пискарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении проекты об усилении контроля за иноагентами, сообщил журналистам источник в Госдуме."Об усилении контроля за иноагентами (рассмотрит палата) - (будет) второе чтение", - сообщил источник по итогам Совета ГД.Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний Минюста в области законодательства об иноагентах и о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства. Инициативы были внесены в ГД главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.

https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, василий пискарев