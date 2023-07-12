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Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля - РИА Новости, 12.07.2023
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18:58 12.07.2023 (обновлено: 19:20 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/inoagenty-1883832206.html
Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля
Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля - РИА Новости, 12.07.2023
Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля
Госдума в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении проекты об усилении контроля за иноагентами, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:58
2023-07-12T19:20
госдума рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении проекты об усилении контроля за иноагентами, сообщил журналистам источник в Госдуме."Об усилении контроля за иноагентами (рассмотрит палата) - (будет) второе чтение", - сообщил источник по итогам Совета ГД.Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний Минюста в области законодательства об иноагентах и о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства. Инициативы были внесены в ГД главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.
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госдума рф, василий пискарев
Госдума РФ, Василий Пискарев
Источник: ГД рассмотрит во втором чтении проекты об иноагентах 13 июля

Госдума рассмотрит во втором чтении проекты об усилении контроля за иноагентами 13 июля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении проекты об усилении контроля за иноагентами, сообщил журналистам источник в Госдуме.
"Об усилении контроля за иноагентами (рассмотрит палата) - (будет) второе чтение", - сообщил источник по итогам Совета ГД.
Ранее в Госдуму были внесены законопроекты о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний Минюста в области законодательства об иноагентах и о запрете иноагентам получать имущественную поддержку государства. Инициативы были внесены в ГД главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и рядом других депутатов.
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Госдума РФВасилий Пискарев
 
 
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