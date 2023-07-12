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Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией - РИА Новости, 12.07.2023
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13:52 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/informatsiya-1883721312.html
Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией
Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией - РИА Новости, 12.07.2023
Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией
Украина и Швеция подписали в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе два соглашения о военном сотрудничестве, касающихся обмена секретной информацией и области... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:52
2023-07-12T13:52
украина
россия
швеция
алексей резников
сергей лавров
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина и Швеция подписали в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе два соглашения о военном сотрудничестве, касающихся обмена секретной информацией и области оборонных закупок, заявил в своем Twitter глава украинского минобороны Алексей Резников. "Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие - краеугольный камень крепкого партнерства. А доступ к информации - ключ к успеху", - написал Резников. Он добавил, что страны также подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок. " Этот документ открывает большие возможности как для наших вооруженных сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB (шведская авиастроительная и оборонная компания) и другие", - отметил Резников. Как передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука, реализация соглашения по оборонным закупкам даст дополнительные возможности для поставок современных образцов вооружения шведского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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украина, россия, швеция, алексей резников, сергей лавров, нато, верховная рада украины
Украина, Россия, Швеция, Алексей Резников, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины
Украина и Швеция договорились об обмене секретной информацией

Резников: Украина и Швеция подписали соглашения, касающиеся обмена секретной информацией

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украина и Швеция подписали в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе два соглашения о военном сотрудничестве, касающихся обмена секретной информацией и области оборонных закупок, заявил в своем Twitter глава украинского минобороны Алексей Резников.
"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие - краеугольный камень крепкого партнерства. А доступ к информации - ключ к успеху", - написал Резников.
Он добавил, что страны также подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок. " Этот документ открывает большие возможности как для наших вооруженных сил, так и для шведских компаний, таких как SAAB (шведская авиастроительная и оборонная компания) и другие", - отметил Резников.
Как передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука, реализация соглашения по оборонным закупкам даст дополнительные возможности для поставок современных образцов вооружения шведского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
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