https://ria.ru/20230712/guterresh-1883849794.html
СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев
СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:35
2023-07-12T20:35
2023-07-12T20:48
экономика
оон
евросоюз
антониу гутерреш
россия
swift
зерновая сделка
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники."Глава ООН предложил Путину разрешить продление черноморской зерновой сделки на несколько месяцев, пока ЕС сможет подключить "дочку" (российского банка - ред.) к SWIFT", - говорится в сообщении агентства.Источники добавляют, что ЕС рассматривает подключение "дочки" "российского сельскохозяйственного банка" к SWIFT для транзакции в вопросах продовольствия и удобрений.В среду стало известно, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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экономика, оон, евросоюз, антониу гутерреш, россия, swift, зерновая сделка, владимир путин, в мире
Экономика, ООН, Евросоюз, Антониу Гутерреш, Россия, SWIFT, Зерновая сделка, Владимир Путин, В мире
СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев
Reuters: Гутерреш предложил Путину продлить зерновую сделку до решения по Россельхозбанку