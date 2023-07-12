https://ria.ru/20230712/guterresh-1883849794.html

СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев

СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку еще на несколько месяцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:35

2023-07-12T20:35

2023-07-12T20:48

экономика

оон

евросоюз

антониу гутерреш

россия

swift

зерновая сделка

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев - по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники."Глава ООН предложил Путину разрешить продление черноморской зерновой сделки на несколько месяцев, пока ЕС сможет подключить "дочку" (российского банка - ред.) к SWIFT", - говорится в сообщении агентства.Источники добавляют, что ЕС рассматривает подключение "дочки" "российского сельскохозяйственного банка" к SWIFT для транзакции в вопросах продовольствия и удобрений.В среду стало известно, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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