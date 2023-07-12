https://ria.ru/20230712/gruziya-1883641604.html

Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО

Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО

Грузия подвергается постоянным рискам, когда заявляет о своем стремлении стать членом НАТО, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:46

2023-07-12T00:46

2023-07-12T01:28

в мире

грузия

нато

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/23/1555792391_0:0:5382:3027_1920x0_80_0_0_a570dd1e39f36e6cf534aa35e959d102.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузия подвергается постоянным рискам, когда заявляет о своем стремлении стать членом НАТО, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу. "Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем стремление к членству (в НАТО - ред.) и при этом находимся в состоянии не члена альянса, конечно у нас есть постоянный риск. Следовательно, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски",- заявил Кобахидзе. По его словам, если бы НАТО приняло в свое время Украину и Грузию в свой состав, то военных действий и существующей на данный момент в регионе ситуации не было бы. Согласно принятому во вторник в Вильнюсе итоговому заявлению , страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству.

https://ria.ru/20230711/gruziya-1883596887.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, нато, ираклий кобахидзе