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Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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00:46 12.07.2023 (обновлено: 01:28 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/gruziya-1883641604.html
Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО
Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО
Грузия подвергается постоянным рискам, когда заявляет о своем стремлении стать членом НАТО, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:46
2023-07-12T01:28
в мире
грузия
нато
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузия подвергается постоянным рискам, когда заявляет о своем стремлении стать членом НАТО, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу. "Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем стремление к членству (в НАТО - ред.) и при этом находимся в состоянии не члена альянса, конечно у нас есть постоянный риск. Следовательно, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски",- заявил Кобахидзе. По его словам, если бы НАТО приняло в свое время Украину и Грузию в свой состав, то военных действий и существующей на данный момент в регионе ситуации не было бы. Согласно принятому во вторник в Вильнюсе итоговому заявлению , страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству.
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в мире, грузия, нато, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, НАТО, Ираклий Кобахидзе
Глава правящей партии Грузии заявил о рисках от вступления страны в НАТО

Глава правящей партии: Грузия находится под риском, заявляя о желании быть в НАТО

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкГлава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
Глава правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Грузия подвергается постоянным рискам, когда заявляет о своем стремлении стать членом НАТО, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому Первому каналу.
«
"Грузия находится под постоянным риском. На самом деле это так. То есть пока мы выражаем стремление к членству (в НАТО - ред.) и при этом находимся в состоянии не члена альянса, конечно у нас есть постоянный риск. Следовательно, чем дольше будет сохраняться такая ситуация, тем дольше будут сохраняться риски",- заявил Кобахидзе.
По его словам, если бы НАТО приняло в свое время Украину и Грузию в свой состав, то военных действий и существующей на данный момент в регионе ситуации не было бы.
Согласно принятому во вторник в Вильнюсе итоговому заявлению , страны НАТО подтвердили право Грузии потенциально вступить в альянс, но с выполнением всех стандартных условий, включая план действий по членству.
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В миреГрузияНАТОИраклий Кобахидзе
 
 
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