https://ria.ru/20230712/grechka-1883837158.html
Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года
Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года - РИА Новости, 12.07.2023
Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года
Гречневая крупа в РФ подорожала впервые с середины мая прошлого года, цена на нее в среднем по стране на неделе с 4 по 10 июля выросла на 0,29%, следует из... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:21
2023-07-12T19:21
2023-07-12T19:21
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Гречневая крупа в РФ подорожала впервые с середины мая прошлого года, цена на нее в среднем по стране на неделе с 4 по 10 июля выросла на 0,29%, следует из данных Росстата. За предыдущий отчетный период - с 27 июня по 3 июля - гречка подешевела на 0,02%, а с начала текущего года по 10 июля - на 17,89%. В прошлом, 2022, году она дорожала в последний раз на неделе с 14 по 20 мая (плюс 0,34%). В свою очередь, рис и пшенная крупа на отчетной неделе прибавили 0,41% и 0,28%, неделей ранее рис подорожал на 0,3%, а пшенка - подешевела на 0,12%. Мясо кур с 4 по 10 июля подорожало в среднем на 0,49%, замедлив темп роста (плюс 0,73% на прошлой неделе), свинина, напротив, ускорила рост - плюс 0,37% против плюс 0,09%. Сахарный песок стал дороже на 0,84% (до этого - на 1,13%), цена на подсолнечное масло снизилась на 0,44% против 0,29% отчетным периодом ранее. Цельное питьевое пастеризованное молоко подорожало на 0,08% (минус 0,02% на предыдущей неделе), стерилизованное - подешевело на 0,08% (плюс 0,11% неделей ранее). С начала года по 10 июля мясо кур подорожало на 9,96%, свинина - на 1,33%, сахарный песок прибавил в цене 14,25%, а куриные яйца подешевели на 4,65%. Пастеризованное молоко с начала года подешевело на 0,96%, стерилизованное - на 3,21%. Подорожала капуста (плюс 6,59% на отчетной неделе против 2% неделей ранее). Далее, с большим отставанием, идут картофель - он подорожал на 3,33% (неделей ранее - на 3,23%), и яблоки - плюс 2,22% против предыдущего уровня в 1,77%. Продолжают дешеветь лук - минус 4,74% против 3,09% неделей ранее - и огурцы: цена на них с 4 по 10 июля упала на 5,3% (до этого - на 2,83%). Помидоры стали дешевле на 1,29% (до этого - на 1,33%). Свекла прибавила 1,17%, морковь - 0,63% (неделей ранее - плюс 1,34% и 2,85% соответственно. В целом плодоовощная продукция в РФ за отчетную неделю подорожала на 0,4%, до этого, на неделе с 27 июня по 3 июля - прибавила в среднем 0,5%.
https://ria.ru/20230526/tseny-1874287162.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Гречневая крупа в РФ подорожала впервые с середины мая прошлого года, цена на нее в среднем по стране на неделе с 4 по 10 июля выросла на 0,29%, следует из данных Росстата.
За предыдущий отчетный период - с 27 июня по 3 июля - гречка подешевела на 0,02%, а с начала текущего года по 10 июля - на 17,89%. В прошлом, 2022, году она дорожала в последний раз на неделе с 14 по 20 мая (плюс 0,34%).
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В свою очередь, рис и пшенная крупа на отчетной неделе прибавили 0,41% и 0,28%, неделей ранее рис подорожал на 0,3%, а пшенка - подешевела на 0,12%.
Мясо кур с 4 по 10 июля подорожало в среднем на 0,49%, замедлив темп роста (плюс 0,73% на прошлой неделе), свинина, напротив, ускорила рост - плюс 0,37% против плюс 0,09%. Сахарный песок стал дороже на 0,84% (до этого - на 1,13%), цена на подсолнечное масло снизилась на 0,44% против 0,29% отчетным периодом ранее. Цельное питьевое пастеризованное молоко подорожало на 0,08% (минус 0,02% на предыдущей неделе), стерилизованное - подешевело на 0,08% (плюс 0,11% неделей ранее).
С начала года по 10 июля мясо кур подорожало на 9,96%, свинина - на 1,33%, сахарный песок прибавил в цене 14,25%, а куриные яйца подешевели на 4,65%. Пастеризованное молоко с начала года подешевело на 0,96%, стерилизованное - на 3,21%.
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Подорожала капуста (плюс 6,59% на отчетной неделе против 2% неделей ранее). Далее, с большим отставанием, идут картофель - он подорожал на 3,33% (неделей ранее - на 3,23%), и яблоки - плюс 2,22% против предыдущего уровня в 1,77%. Продолжают дешеветь лук - минус 4,74% против 3,09% неделей ранее - и огурцы: цена на них с 4 по 10 июля упала на 5,3% (до этого - на 2,83%).
Помидоры стали дешевле на 1,29% (до этого - на 1,33%). Свекла прибавила 1,17%, морковь - 0,63% (неделей ранее - плюс 1,34% и 2,85% соответственно. В целом плодоовощная продукция в РФ за отчетную неделю подорожала на 0,4%, до этого, на неделе с 27 июня по 3 июля - прибавила в среднем 0,5%.
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