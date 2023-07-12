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Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров - РИА Новости, 12.07.2023
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16:48 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/gosduma-1883794422.html
Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров
Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров - РИА Новости, 12.07.2023
Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров
Госдума приняла закон о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, а также о закреплении... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:48
2023-07-12T16:48
общество
россия
госдума рф
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, а также о закреплении полномочий по его применению за Рослесхозом. Инициатива была внесена в ГД правительством в январе во исполнение соответствующего поручения президента. Согласно закону авиационные работы по охране лесов от пожаров будут обеспечиваться подведомственной Рослесхозу Авиалесоохраной. За Рослесхозом закрепляются полномочия по принятию решений о применении федерального резерва экстренного реагирования, а также по установлению нормативов и критериев выделения зон контроля лесных пожаров и особенности их тушения, что позволит обеспечить единый подход к их установлению и эффективное расходование средств федерального бюджета, выделяемых на эти нужды. Закон также вводит нормы по подготовке и утверждению на уровне лесничества субъектов РФ планов противопожарного обустройства лесов на период до пяти лет, запрет коммерческой заготовки древесины в защитных лесах (леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение), а также устанавливает за правительством РФ полномочия вводить уровни реагирования на ландшафтные природные пожары. Закон вступит в силу через шесть месяцев с момента официального опубликования закона.
https://ria.ru/20230709/pozhary-1883090440.html
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общество, россия, госдума рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров

Госдума приняла закон о резерве для выполнения авиаработ по охране лесов от пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, а также о закреплении полномочий по его применению за Рослесхозом.
Инициатива была внесена в ГД правительством в январе во исполнение соответствующего поручения президента.
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Согласно закону авиационные работы по охране лесов от пожаров будут обеспечиваться подведомственной Рослесхозу Авиалесоохраной. За Рослесхозом закрепляются полномочия по принятию решений о применении федерального резерва экстренного реагирования, а также по установлению нормативов и критериев выделения зон контроля лесных пожаров и особенности их тушения, что позволит обеспечить единый подход к их установлению и эффективное расходование средств федерального бюджета, выделяемых на эти нужды.
Закон также вводит нормы по подготовке и утверждению на уровне лесничества субъектов РФ планов противопожарного обустройства лесов на период до пяти лет, запрет коммерческой заготовки древесины в защитных лесах (леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение), а также устанавливает за правительством РФ полномочия вводить уровни реагирования на ландшафтные природные пожары.
Закон вступит в силу через шесть месяцев с момента официального опубликования закона.
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ОбществоРоссияГосдума РФФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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