https://ria.ru/20230712/gosduma-1883794422.html

Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров

Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров - РИА Новости, 12.07.2023

Госдума приняла закон о создании резерва сил охраны лесов от пожаров

Госдума приняла закон о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, а также о закреплении... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:48

2023-07-12T16:48

2023-07-12T16:48

общество

россия

госдума рф

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о создании федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, а также о закреплении полномочий по его применению за Рослесхозом. Инициатива была внесена в ГД правительством в январе во исполнение соответствующего поручения президента. Согласно закону авиационные работы по охране лесов от пожаров будут обеспечиваться подведомственной Рослесхозу Авиалесоохраной. За Рослесхозом закрепляются полномочия по принятию решений о применении федерального резерва экстренного реагирования, а также по установлению нормативов и критериев выделения зон контроля лесных пожаров и особенности их тушения, что позволит обеспечить единый подход к их установлению и эффективное расходование средств федерального бюджета, выделяемых на эти нужды. Закон также вводит нормы по подготовке и утверждению на уровне лесничества субъектов РФ планов противопожарного обустройства лесов на период до пяти лет, запрет коммерческой заготовки древесины в защитных лесах (леса, которые являются природными объектами, имеющими особо ценное значение), а также устанавливает за правительством РФ полномочия вводить уровни реагирования на ландшафтные природные пожары. Закон вступит в силу через шесть месяцев с момента официального опубликования закона.

https://ria.ru/20230709/pozhary-1883090440.html

https://ria.ru/20230710/tushenie-1883227954.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)