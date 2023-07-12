https://ria.ru/20230712/gazifikatsiya-1883689163.html

Луценко: более 7 тысяч домовладений Вологодской области подключили к газу

Луценко: более 7 тысяч домовладений Вологодской области подключили к газу - РИА Новости, 12.07.2023

Луценко: более 7 тысяч домовладений Вологодской области подключили к газу

На сегодняшний день зарегистрировано порядка 18 тысяч заявок, заключено 11 тысяч договоров на проведение газа до границ земельного участка, сообщил председатель РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:34

2023-07-12T11:34

2023-07-12T11:34

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 12 июл — РИА Новости. На сегодняшний день зарегистрировано порядка 18 тысяч заявок, заключено 11 тысяч договоров на проведение газа до границ земельного участка, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. "Сети газопровода уже доведены до границ более 7,3 тысячи участков. Только в Вологодском округе доступ к газу получили порядка 1,6 тысячи домовладений. В рамках программы в 87 населенных пунктах муниципалитета было построено около 100 километров газопроводов. Работы продолжаются", - сказал Луценко. По его словам, на данный момент в Череповецком районе газ доведен до границ 843 участков, в Сокольском – до 650 участков, в Великоустюгском и Чагодощенском доступ к природному газу получили более 400 участков. Активное подключение к газу проходит и в Кадуйском округе. Так, в конце июня специалисты завершили строительство распределительного газопровода протяженностью 970 метров по улицам Дзержинского, Горького, Белозерская и Воронской переулок в окружном центре. Сейчас газовые сети построены до границ более чем 300 участков, почти в половине домов жильцы уже пользуются газом. "Подать заявку на догазификацию можно через портал "Госуслуг", в подразделениях МФЦ, через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, а также в офисах и на сайте "Газпром газораспределение Вологда". Напомню, что в регионе можно получить материальную помощь в размере 100 тысяч рублей, которой можно компенсировать часть работ, которые жители за свой счет проводят уже внутри участка", - добавил Луценко. Сроки реализации программы – с 2021 по 2025 год. В настоящее время АО "Газпром газораспределение Вологда" совместно с администрациями районов осуществляется инвентаризация домовладений, намеревающихся использовать природный газ на бытовые нужды, для включения дополнительных потребителей в план-график догазификации области, пояснили, в свою очередь, в пресс-службе Заксобрания области.

https://ria.ru/20230522/vologodchina-1873347874.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области