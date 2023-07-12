https://ria.ru/20230712/gaz-1883842497.html
Цены на газ в Европе снизились по итогам среды почти на семь процентов
Цены на газ в Европе снизились по итогам среды почти на семь процентов - РИА Новости, 12.07.2023
Цены на газ в Европе снизились по итогам среды почти на семь процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду сократились почти на 7%, до 309 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:48
2023-07-12T19:48
2023-07-12T19:48
экономика
европа
нидерланды
цены на нефть
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду сократились почти на 7%, до 309 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 338,1 доллара (+2,3%), что стало ценовым максимумом среды. Ценовой минимум составил 302,2 доллара (-8,6%). Последние фьючерсы торговались по 308,9 доллара (-6,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 330,5 доллара за тысячу кубометров. Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года - 3892 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230709/ispaniya-gaz-1883104409.html
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экономика, европа, нидерланды, цены на нефть
Экономика, Европа, Нидерланды, Цены на нефть
Цены на газ в Европе снизились по итогам среды почти на семь процентов
Биржевые цены на газ в Европе снизились по итогам среды почти на семь процентов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду сократились почти на 7%, до 309 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги у отметки 338,1 доллара (+2,3%), что стало ценовым максимумом среды. Ценовой минимум составил 302,2 доллара (-8,6%). Последние фьючерсы торговались по 308,9 доллара (-6,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 330,5 доллара за тысячу кубометров.
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Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года - 3892 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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