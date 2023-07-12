https://ria.ru/20230712/gavrilov-1883812248.html

Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО

Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО

Владимир Зеленский на саммите НАТО фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы альянса, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:03

2023-07-12T18:03

2023-07-12T18:04

в мире

киев

константин гаврилов

джо байден

нато

владимир зеленский

украина

вильнюс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883436928_0:283:859:766_1920x0_80_0_0_f9a97a0163a859a6223058690d8cb457.jpg

ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите НАТО фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы альянса, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как отметил дипломат, прошедший саммит НАТО ознаменовал новые транши военной помощи украинской стороне, включая возможные поставки истребителей. "Но надо понимать, что наращивание поставок продукции военного назначения – это лишь продолжение общей политики "коллективного Запада". Президент Владимир Зеленский открыто заявил в Вильнюсе, что Украина – донор безопасности для Европы. Фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы НАТО", - сказал Гаврилов. По его словам, этого бы не случилось, "если бы Украина вернулась к нейтральному статусу, под гарантии которого, прописанные в декларации о суверенитете, она бескровно обрела независимость в 1991 году". Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html

https://ria.ru/20230712/garantii-1883792390.html

киев

украина

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, константин гаврилов, джо байден, нато, владимир зеленский, украина, вильнюс, цены на нефть