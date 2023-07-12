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Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
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18:03 12.07.2023 (обновлено: 18:04 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/gavrilov-1883812248.html
Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО
Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО
Владимир Зеленский на саммите НАТО фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы альянса, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:03
2023-07-12T18:04
в мире
киев
константин гаврилов
джо байден
нато
владимир зеленский
украина
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите НАТО фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы альянса, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Как отметил дипломат, прошедший саммит НАТО ознаменовал новые транши военной помощи украинской стороне, включая возможные поставки истребителей. "Но надо понимать, что наращивание поставок продукции военного назначения – это лишь продолжение общей политики "коллективного Запада". Президент Владимир Зеленский открыто заявил в Вильнюсе, что Украина – донор безопасности для Европы. Фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы НАТО", - сказал Гаврилов. По его словам, этого бы не случилось, "если бы Украина вернулась к нейтральному статусу, под гарантии которого, прописанные в декларации о суверенитете, она бескровно обрела независимость в 1991 году". Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html
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в мире, киев, константин гаврилов, джо байден, нато, владимир зеленский, украина, вильнюс, цены на нефть
В мире, Киев, Константин Гаврилов, Джо Байден, НАТО, Владимир Зеленский, Украина, Вильнюс, Цены на нефть
Гаврилов: Зеленский на саммите фактически признал, что обслуживает НАТО

Гаврилов: Зеленский на саммите НАТО фактически признал, что служит интересам альянса

© Фото : Константин ГавриловГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите НАТО фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы альянса, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил дипломат, прошедший саммит НАТО ознаменовал новые транши военной помощи украинской стороне, включая возможные поставки истребителей.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Между США и Зеленским доверия нет, считает эксперт
Вчера, 17:16
«
"Но надо понимать, что наращивание поставок продукции военного назначения – это лишь продолжение общей политики "коллективного Запада". Президент Владимир Зеленский открыто заявил в Вильнюсе, что Украина – донор безопасности для Европы. Фактически признал, что Киев ценой жизней простых украинцев обслуживает интересы НАТО", - сказал Гаврилов.
По его словам, этого бы не случилось, "если бы Украина вернулась к нейтральному статусу, под гарантии которого, прописанные в декларации о суверенитете, она бескровно обрела независимость в 1991 году".
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7
Вчера, 16:40
 
В миреКиевКонстантин ГавриловДжо БайденНАТОВладимир ЗеленскийУкраинаВильнюсЦены на нефть
 
 
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