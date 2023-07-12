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Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7 - РИА Новости, 12.07.2023
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16:40 12.07.2023 (обновлено: 17:32 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/garantii-1883792390.html
Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7
Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7 - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7
Владимир Зеленский считает, что рамочный пакет гарантий безопасности для Украины от стран G7 должен быть расширен через двусторонние и многосторонние соглашения РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:40
2023-07-12T17:32
g7
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что рамочный пакет гарантий безопасности для Украины от стран G7 должен быть расширен через двусторонние и многосторонние соглашения с ключевыми партнерами.Страны G7 объявили в среду о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины."Сегодня мы согласовываем со странами G7 рамочную основу для гарантий безопасности, которая должна быть в дальнейшем расширена через договоренности с нашими ключевыми партнерами, двусторонние и многосторонние соглашения", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.По мнению Зеленского, пакет гарантий безопасности от G7 можно считать "значительной победой" для украинской делегации в Вильнюсе. Он указал, что этот пакет открывает абсолютно новые возможности для Украины в сфере безопасности.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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g7, в мире, владимир зеленский, украина
G7, В мире, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7

Зеленский призвал позже расширить рамочный пакет гарантий безопасности для Украины от G7

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что рамочный пакет гарантий безопасности для Украины от стран G7 должен быть расширен через двусторонние и многосторонние соглашения с ключевыми партнерами.
Страны G7 объявили в среду о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины.
«
"Сегодня мы согласовываем со странами G7 рамочную основу для гарантий безопасности, которая должна быть в дальнейшем расширена через договоренности с нашими ключевыми партнерами, двусторонние и многосторонние соглашения", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.
По мнению Зеленского, пакет гарантий безопасности от G7 можно считать "значительной победой" для украинской делегации в Вильнюсе. Он указал, что этот пакет открывает абсолютно новые возможности для Украины в сфере безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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