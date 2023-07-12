Зеленский призвал расширить гарантии безопасности для Украины от G7
Зеленский призвал позже расширить рамочный пакет гарантий безопасности для Украины от G7
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что рамочный пакет гарантий безопасности для Украины от стран G7 должен быть расширен через двусторонние и многосторонние соглашения с ключевыми партнерами.
Страны G7 объявили в среду о создании международной рамочной программы, которая открывает путь к долгосрочным гарантиям безопасности для Украины.
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"Сегодня мы согласовываем со странами G7 рамочную основу для гарантий безопасности, которая должна быть в дальнейшем расширена через договоренности с нашими ключевыми партнерами, двусторонние и многосторонние соглашения", - заявил Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.
По мнению Зеленского, пакет гарантий безопасности от G7 можно считать "значительной победой" для украинской делегации в Вильнюсе. Он указал, что этот пакет открывает абсолютно новые возможности для Украины в сфере безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".