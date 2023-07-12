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Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне - РИА Новости, 12.07.2023
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14:00 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/garantii-1883723996.html
Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне
Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне - РИА Новости, 12.07.2023
Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский договорились, что гарантии безопасности не будут заменой вступлению Украины в НАТО, сообщает... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:00
2023-07-12T14:00
в мире
украина
риши сунак
владимир зеленский
великобритания
нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский договорились, что гарантии безопасности не будут заменой вступлению Украины в НАТО, сообщает Даунинг-стрит. "Премьер-министр и президент пришли к согласию относительно важности гарантий безопасности, о которых сегодня днем объявят G7... оба согласились, что гарантии не будут заменой членства в НАТО, и заявили о надежде, что будет создана новая система безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сунак и Зеленский также обсудили украинское контрнаступление и приветствовали отмену условия выполнения плана действий по членству. Премьер Британии также рассказал о новом пакете помощи для Украины. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
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в мире, украина, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, нато
В мире, Украина, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, НАТО
Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне

Правительство Британии: гарантии безопасности Украине не заменят ее вступление в НАТО

© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский договорились, что гарантии безопасности не будут заменой вступлению Украины в НАТО, сообщает Даунинг-стрит.
"Премьер-министр и президент пришли к согласию относительно важности гарантий безопасности, о которых сегодня днем объявят G7... оба согласились, что гарантии не будут заменой членства в НАТО, и заявили о надежде, что будет создана новая система безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сунак и Зеленский также обсудили украинское контрнаступление и приветствовали отмену условия выполнения плана действий по членству. Премьер Британии также рассказал о новом пакете помощи для Украины.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
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