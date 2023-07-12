https://ria.ru/20230712/garantii-1883723996.html

Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне

Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне - РИА Новости, 12.07.2023

Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский договорились, что гарантии безопасности не будут заменой вступлению Украины в НАТО, сообщает... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:00

2023-07-12T14:00

2023-07-12T14:00

в мире

украина

риши сунак

владимир зеленский

великобритания

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский договорились, что гарантии безопасности не будут заменой вступлению Украины в НАТО, сообщает Даунинг-стрит. "Премьер-министр и президент пришли к согласию относительно важности гарантий безопасности, о которых сегодня днем объявят G7... оба согласились, что гарантии не будут заменой членства в НАТО, и заявили о надежде, что будет создана новая система безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Сунак и Зеленский также обсудили украинское контрнаступление и приветствовали отмену условия выполнения плана действий по членству. Премьер Британии также рассказал о новом пакете помощи для Украины. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, нато