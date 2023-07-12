Гарантии безопасности Киеву не заменят вступление в НАТО, заявили в Лондоне
Правительство Британии: гарантии безопасности Украине не заменят ее вступление в НАТО
© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Владимир Зеленский договорились, что гарантии безопасности не будут заменой вступлению Украины в НАТО, сообщает Даунинг-стрит.
"Премьер-министр и президент пришли к согласию относительно важности гарантий безопасности, о которых сегодня днем объявят G7... оба согласились, что гарантии не будут заменой членства в НАТО, и заявили о надежде, что будет создана новая система безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Сунак и Зеленский также обсудили украинское контрнаступление и приветствовали отмену условия выполнения плана действий по членству. Премьер Британии также рассказал о новом пакете помощи для Украины.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.