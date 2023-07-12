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СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния - РИА Новости, 12.07.2023
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11:14 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/garantii-1883685442.html
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния
Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:14
2023-07-12T11:14
в мире
польша
румыния
нато
украина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию)", - приводит агентство слова чиновников. Как отмечают источники, инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах.
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в мире, польша, румыния, нато, украина
В мире, Польша, Румыния, НАТО, Украина
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния

Рейтер: Польша и Румыния также могут подписать декларацию о гарантиях безопасности Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisПодготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию)", - приводит агентство слова чиновников.
Как отмечают источники, инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах.
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