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СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния
Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:14
2023-07-12T11:14
2023-07-12T11:14
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию)", - приводит агентство слова чиновников. Как отмечают источники, инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, румыния, нато, украина
В мире, Польша, Румыния, НАТО, Украина
СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния
Рейтер: Польша и Румыния также могут подписать декларацию о гарантиях безопасности Киеву
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер
со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию)", - приводит агентство слова чиновников.
Как отмечают источники, инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах.
"Займите места": Столтенбергу пришлось успокаивать участников саммита НАТО