https://ria.ru/20230712/garantii-1883685442.html

СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния

СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: декларацию о гарантиях Киеву могут подписать также Польша и Румыния

Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:14

2023-07-12T11:14

2023-07-12T11:14

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Декларацию о гарантиях безопасности Киеву могут подписать в среду Польша и Румыния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных чиновников. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. "Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию)", - приводит агентство слова чиновников. Как отмечают источники, инициатива будет открыта для других стран, если они решат заявить о своих собственных двусторонних обязательствах.

https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883674918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, румыния, нато, украина