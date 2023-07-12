https://ria.ru/20230712/frt-1883715162.html

ФРТ: в котельной "Новотрубная" в Мариуполе установлены три котла

ФРТ: в котельной "Новотрубная" в Мариуполе установлены три котла - РИА Новости, 12.07.2023

ФРТ: в котельной "Новотрубная" в Мариуполе установлены три котла

На фундамент новой котельной "Новотрубная" в Мариуполе установлены три котла общей мощностью 75 мегаватт, доставленных из Смоленской области, рассказал... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:26

2023-07-12T13:26

2023-07-12T13:47

марат хуснуллин

мариуполь

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. На фундамент новой котельной "Новотрубная" в Мариуполе установлены три котла общей мощностью 75 мегаватт, доставленных из Смоленской области, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Этот объект коммунальной инфраструктуры появится вместо котельной, которая была сильно повреждена и в целом имела большой износ оборудования. Конечно, мы рассчитываем на дальнейшее развитие города, в том числе – на рост жилищного строительства. Поэтому закладываем перспективные возможности для увеличения мощности "Новотрубной" на втором этапе, чтобы в будущем обеспечить теплом дополнительно подключаемых потребителей. Для этого и строим новую – мощную и современную котельную. К октябрю она должна быть введена в эксплуатацию", – приводит слова Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). В предстоящем осенне-зимнем периоде котельная обеспечит теплом жителей 233 многоквартирных домов, а также 49 социальных учреждений, указывается в сообщении фонда. В настоящее время специалисты ФРТ ведут работы по устройству фундаментов, монтажу котельного оборудования и металлоконструкций здания котельной. В сообщении указывается, что поставлена задача подключить к теплу до начала нового отопительного сезона все дома и административные здания Мариуполя. "Задача уже на этот год - все объекты соцкультбыта и дома подключить к теплу. То есть Мариуполь полностью должен зайти подключенным в новый отопительный сезон", - сказал гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов. Всего необходимо обеспечить подачу тепла в 1,7 тысячи домов Мариуполя, в которых проживают более 80 тысяч семей, а также в 385 социальных объектов, добавляется в пресс-релизе. Ранее сообщалось, что в Донецке котельные обновят по программе специальных казначейских кредитов. Шагиахметов отмечал, что восстановление и строительство новых котельных синхронизированы с федеральной программой социально-экономического развития новых регионов и с региональной программой развития ЖКХ. В настоящее время в новых регионах России Фонд развития территорий ведет работы по подготовке объектов и систем теплоснабжения к отопительному периоду 2023-2024 годов, в том числе строительство и реконструкцию трех крупнейших котельных в Мариуполе: "Газовая", "Новотрубная" и "ЖМР-5". Запуск двух других котельных также запланирован на октябрь текущего года. В сообщении напоминается, что в целом фонд реализует около 158 объектов теплоснабжения – 90 километров сетей суммарно по новым регионам. Также предстоит восстановить и модернизировать около 237 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

https://ria.ru/20230616/reyting-1878637172.html

мариуполь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, мариуполь, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)