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Российский посол осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет - РИА Новости, 12.07.2023
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10:41 12.07.2023 (обновлено: 11:02 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/frantsiya-1883677781.html
Российский посол осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет
Российский посол осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет - РИА Новости, 12.07.2023
Российский посол осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет
Решение Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса является актом, заслуживающим сурового осуждения, а обещания Киева на эту тему - чушь, заявил посол России РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:41
2023-07-12T11:02
в мире
киев
париж
россия
алексей мешков
дмитрий песков
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решение Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса является актом, заслуживающим сурового осуждения, а обещания Киева на эту тему - чушь, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24"."Конечно, акт, который совершило французское правительство. (Он - ред.) заслуживает самого сурового осуждения", - заявил Мешков.По его словам, верить в обещания Киева, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения, нельзя."Официальные заявления (Эммануэля) Макрона вы слышали. Речь шла об ударах по линии соприкосновения. Все это, конечно, чушь, потому что получить от преступного террористического (режима - ред.) какие-то гарантии - это смехотворно", - добавил Мешков.Президент Франции ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ошибочным решением, которое чревато последствиями для Киева.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230711/rakety-1883496145.html
https://ria.ru/20230712/atacms-1883672051.html
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в мире, киев, париж, россия, алексей мешков, дмитрий песков, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Париж, Россия, Алексей Мешков, Дмитрий Песков, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Российский посол осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет

Российский посол осудил решение Парижа о передаче Киеву ракет дальнего радиуса действия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Решение Парижа передать Киеву ракеты дальнего радиуса является актом, заслуживающим сурового осуждения, а обещания Киева на эту тему - чушь, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, акт, который совершило французское правительство. (Он - ред.) заслуживает самого сурового осуждения", - заявил Мешков.
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По его словам, верить в обещания Киева, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения, нельзя.
«
"Официальные заявления (Эммануэля) Макрона вы слышали. Речь шла об ударах по линии соприкосновения. Все это, конечно, чушь, потому что получить от преступного террористического (режима - ред.) какие-то гарантии - это смехотворно", - добавил Мешков.
Президент Франции ранее заявил, что Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ошибочным решением, которое чревато последствиями для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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