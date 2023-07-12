https://ria.ru/20230712/finlyandiya-1883758886.html
МИД Финляндии уточнил правила пересечения границы для россиян
МИД Финляндии уточнил правила пересечения границы для россиян - РИА Новости, 12.07.2023
МИД Финляндии уточнил правила пересечения границы для россиян
Финляндия запретила въезд россиян по шенгенской краткосрочной визе с целью туризма, в том числе для транзита в другие страны ЕС, при этом вернуться в Россию... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:20
2023-07-12T15:20
2023-07-12T15:20
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл — РИА Новости. Финляндия запретила въезд россиян по шенгенской краткосрочной визе с целью туризма, в том числе для транзита в другие страны ЕС, при этом вернуться в Россию через Финляндию можно, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве. "Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны", - пояснили в пресс-службе МИД. Транзит в страны ЕС с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия, отметила собеседница агентства. Однако транзит через Финляндию в страны, не входящие в ЕС, разрешен в случае "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса", добавила она. Также не ограничен выезд российских граждан из Евросоюза через финско-российскую границу. Существующие ограничения в Финляндии никак не затрагивают россиян, постоянно проживающих в любой из стран Евросоюза, граждан ЕС и членов их семей. При этом транзит россиян-родственников граждан ЕС через Финляндию запрещен, отметили в МИД. Также в Финляндию разрешен въезд из России сезонным работникам, имеющим краткосрочную визу (пребывание в ЕС до 90 дней в полугодии), бизнесменам (с 10 июля без права транзита в другие страны ЕС), прибывающим на лечение, другим россиянам, способным обосновать веской причиной необходимость нахождения в ЕС на финской границе, уточнили в МИД.
https://ria.ru/20230513/daydzhest-1871404530.html
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новости - туризм, финляндия, евросоюз, россия
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Евросоюз, Россия
МИД Финляндии уточнил правила пересечения границы для россиян
МИД Финляндии: россияне с турвизами не смогут въехать в страну для транзита внутри ЕС
ХЕЛЬСИНКИ, 12 июл — РИА Новости. Финляндия запретила въезд россиян по шенгенской краткосрочной визе с целью туризма, в том числе для транзита в другие страны ЕС, при этом вернуться в Россию через Финляндию можно, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве.
"Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны", - пояснили в пресс-службе МИД.
Транзит в страны ЕС с целью туризма через Финляндию закрыт для обладателей любых шенгенских краткосрочных туристических виз, вне зависимости от срока давности их получения или периода их действия, отметила собеседница агентства.
Однако транзит через Финляндию в страны, не входящие в ЕС, разрешен в случае "незамедлительного перемещения в аэропорт к вылету рейса", добавила она.
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Также не ограничен выезд российских граждан из Евросоюза через финско-российскую границу.
Существующие ограничения в Финляндии никак не затрагивают россиян, постоянно проживающих в любой из стран Евросоюза, граждан ЕС и членов их семей. При этом транзит россиян-родственников граждан ЕС через Финляндию запрещен, отметили в МИД.
Также в Финляндию разрешен въезд из России сезонным работникам, имеющим краткосрочную визу (пребывание в ЕС до 90 дней в полугодии), бизнесменам (с 10 июля без права транзита в другие страны ЕС), прибывающим на лечение, другим россиянам, способным обосновать веской причиной необходимость нахождения в ЕС на финской границе, уточнили в МИД.
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