https://ria.ru/20230712/festival-1883694492.html

На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов

На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов - РИА Новости, 12.07.2023

На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов

Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:05

2023-07-12T12:05

2023-07-12T12:05

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz и другие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "Девятнадцатого и двадцатого августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет IХ Международный фестиваль "Джазовые сезоны". На фестивале в этом году выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy's Band и многие другие", - заявили в ведомстве. Отмечается, что каждый зритель сможет составить себе индивидуальную программу на уикенд. "Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы", – сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. Помимо музыкальной программы, гостей праздника ждут тематические мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Предусмотрена спортивная программа и многое другое, сообщили в минкультуры региона.

https://ria.ru/20230603/festival-1875996557.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, игорь бутман, дмитрий маликов, лариса долина, джаз, культура