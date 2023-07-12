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На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов - РИА Новости, 12.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:05 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/festival-1883694492.html
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов - РИА Новости, 12.07.2023
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов
Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
новости подмосковья
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игорь бутман
дмитрий маликов
лариса долина
джаз
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz и другие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "Девятнадцатого и двадцатого августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет IХ Международный фестиваль "Джазовые сезоны". На фестивале в этом году выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy's Band и многие другие", - заявили в ведомстве. Отмечается, что каждый зритель сможет составить себе индивидуальную программу на уикенд. "Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы", – сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. Помимо музыкальной программы, гостей праздника ждут тематические мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Предусмотрена спортивная программа и многое другое, сообщили в минкультуры региона.
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московская область (подмосковье), россия, игорь бутман, дмитрий маликов, лариса долина, джаз, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, джаз, Культура

На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов

© Фото : Международный фестиваль Jazzoвые сезоны Народный артист России Игорь Бутман выступает на Международном фестивале "Джазовые сезоны", 2022 год
Народный артист России Игорь Бутман выступает на Международном фестивале Джазовые сезоны, 2022 год - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Международный фестиваль Jazzoвые сезоны
Народный артист России Игорь Бутман выступает на Международном фестивале "Джазовые сезоны", 2022 год
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz и другие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
"Девятнадцатого и двадцатого августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет IХ Международный фестиваль "Джазовые сезоны". На фестивале в этом году выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy's Band и многие другие", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что каждый зритель сможет составить себе индивидуальную программу на уикенд.
"Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы", – сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
Помимо музыкальной программы, гостей праздника ждут тематические мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Предусмотрена спортивная программа и многое другое, сообщили в минкультуры региона.
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