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На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов - РИА Новости, 12.07.2023
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят Долина, Бутман и Маликов
Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
2023-07-12T12:05
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz и другие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "Девятнадцатого и двадцатого августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет IХ Международный фестиваль "Джазовые сезоны". На фестивале в этом году выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy's Band и многие другие", - заявили в ведомстве. Отмечается, что каждый зритель сможет составить себе индивидуальную программу на уикенд. "Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы", – сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. Помимо музыкальной программы, гостей праздника ждут тематические мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Предусмотрена спортивная программа и многое другое, сообщили в минкультуры региона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, игорь бутман, дмитрий маликов, лариса долина, джаз, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, джаз, Культура
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Девятый международный фестиваль "Джазовые сезоны" с 19 по 20 августа пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские", на сцене фестиваля выступят Лариса Долина, Игорь Бутман, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz и другие, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
"Девятнадцатого и двадцатого августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет IХ Международный фестиваль "Джазовые сезоны". На фестивале в этом году выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy's Band и многие другие", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что каждый зритель сможет составить себе индивидуальную программу на уикенд.
"Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашел для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы", – сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России
Игорь Бутман.
Помимо музыкальной программы, гостей праздника ждут тематические мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Предусмотрена спортивная программа и многое другое, сообщили в минкультуры региона.
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