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Мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека, отправили в СИЗО - РИА Новости, 12.07.2023
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20:19 12.07.2023 (обновлено: 21:55 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/elektrostal-1883847282.html
Мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека, отправили в СИЗО
Мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека, отправили в СИЗО - РИА Новости, 12.07.2023
Мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека, отправили в СИЗО
Суд отправил в СИЗО двух мужчин, подозреваемых в нападении на юношу в подмосковной Электростали из-за цвета волос, сообщает подмосковный главк СК. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:19
2023-07-12T21:55
происшествия
электросталь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО двух мужчин, подозреваемых в нападении на юношу в подмосковной Электростали из-за цвета волос, сообщает подмосковный главк СК. Ранее в пресс-службе областного главка МВД информировали, что в Электростали поссорились трое мужчин, двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. По данным региональной прокуратуры, причиной конфликта стал цвет волос одного из молодых людей, ему нанесли "скальпированную рану волосяной части головы". Задержаны оба подозреваемых. Позже в видео МВД они признались, что в тот день выпивали. "По ходатайству следствия судом оба подозреваемых арестованы до 10 сентября 2023 года",- говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Прокуратура области в своем телеграм-канале уточняет, что оба злоумышленника признали вину в содеянном. В среду СК РФ информировал, что материалы дела о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью переданы для расследования из подмосковного главка полиции в следственный отдел по Электростали подмосковного главка СК РФ. Также сообщалось, что один из подозреваемых прежде привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.
https://ria.ru/20230712/proisshestvie-1883778102.html
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электросталь
россия
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происшествия, электросталь, следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Электросталь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Московская область (Подмосковье)
Мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека, отправили в СИЗО

В Электростали суд отправил в СИЗО мужчин, попытавшихся снять скальп с молодого человека

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Суд отправил в СИЗО двух мужчин, подозреваемых в нападении на юношу в подмосковной Электростали из-за цвета волос, сообщает подмосковный главк СК.
Ранее в пресс-службе областного главка МВД информировали, что в Электростали поссорились трое мужчин, двое из них нанесли оппоненту ножевые ранения. По данным региональной прокуратуры, причиной конфликта стал цвет волос одного из молодых людей, ему нанесли "скальпированную рану волосяной части головы". Задержаны оба подозреваемых. Позже в видео МВД они признались, что в тот день выпивали.
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"По ходатайству следствия судом оба подозреваемых арестованы до 10 сентября 2023 года",- говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Прокуратура области в своем телеграм-канале уточняет, что оба злоумышленника признали вину в содеянном.
В среду СК РФ информировал, что материалы дела о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью переданы для расследования из подмосковного главка полиции в следственный отдел по Электростали подмосковного главка СК РФ. Также сообщалось, что один из подозреваемых прежде привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.
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ПроисшествияЭлектростальСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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