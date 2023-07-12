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СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей - РИА Новости, 12.07.2023
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06:59 12.07.2023 (обновлено: 09:51 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/elektromobili-1883655439.html
СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей
СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей
Власти могут обязать застройщиков ставить во дворах зарядные станции для электромобилей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в адрес предприятий ЖКХ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:59
2023-07-12T09:51
общество
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти могут обязать застройщиков ставить во дворах зарядные станции для электромобилей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в адрес предприятий ЖКХ. "Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО)", — говорится в статье.По информации издания, если новая установка вступит в силу, устанавливать зарядки могут потребовать уже на стадии строительства жилых домов.Как заявляли в Минпромторге в июне, до конца года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых зарядных станций вдобавок к уже существующим 4,4 тысячам, напомнила газета. Уточняется также, что сейчас установку ЭЗС рядом с домом нужно утвердить на собрании собственников, но это сделать непросто. По мнению экспертов, следует установить специальный счетчик на электрокары, чтобы расходы на электричество не засчитывались в стоимость квадратного метра.
https://ria.ru/20230615/magnity-1878435152.html
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общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей

"Известия": власти разрешат установку зарядок для электромобилей без согласия жильцов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрические зарядные станции для электромобилей
Электрические зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Электрические зарядные станции для электромобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти могут обязать застройщиков ставить во дворах зарядные станции для электромобилей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в адрес предприятий ЖКХ.
"Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО)", — говорится в статье.
По информации издания, если новая установка вступит в силу, устанавливать зарядки могут потребовать уже на стадии строительства жилых домов.
Как заявляли в Минпромторге в июне, до конца года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых зарядных станций вдобавок к уже существующим 4,4 тысячам, напомнила газета.
Уточняется также, что сейчас установку ЭЗС рядом с домом нужно утвердить на собрании собственников, но это сделать непросто. По мнению экспертов, следует установить специальный счетчик на электрокары, чтобы расходы на электричество не засчитывались в стоимость квадратного метра.
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ОбществоРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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