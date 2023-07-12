https://ria.ru/20230712/elektromobili-1883655439.html

СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей

СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей

Власти могут обязать застройщиков ставить во дворах зарядные станции для электромобилей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в адрес предприятий ЖКХ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:59

2023-07-12T06:59

2023-07-12T09:51

общество

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти могут обязать застройщиков ставить во дворах зарядные станции для электромобилей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минстроя в адрес предприятий ЖКХ. "Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО)", — говорится в статье.По информации издания, если новая установка вступит в силу, устанавливать зарядки могут потребовать уже на стадии строительства жилых домов.Как заявляли в Минпромторге в июне, до конца года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых зарядных станций вдобавок к уже существующим 4,4 тысячам, напомнила газета. Уточняется также, что сейчас установку ЭЗС рядом с домом нужно утвердить на собрании собственников, но это сделать непросто. По мнению экспертов, следует установить специальный счетчик на электрокары, чтобы расходы на электричество не засчитывались в стоимость квадратного метра.

https://ria.ru/20230615/magnity-1878435152.html

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общество, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)