Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья"
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 школьников в среду посетили экскурсию по экспозиции "Первооткрыватели Приморья" в мультимедийном парке "Россия - Моя история" во Владивостоке в рамках губернаторского проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона.
"Событие объединило более 100 ребят. В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко. Интерактивная экспозиция рассказывает об истории освоения Дальнего Востока и Приморского края, в частности, о людях, которые внесли свой вклад в развитие территории", - говорится в сообщении.
Детям рассказали о политических процессах в ходе присоединения дальневосточных земель, а также о значимых для региона исторических личностях. Кроме того, школьники узнали о быте переселенцев и развитии культуры на Дальнем Востоке.
Губернатор после экскурсии рассказал детям, почему важно знать историю своего края. Ребята, в свою очередь, расспросили его, кем он хотел стать в школьные годы, какие книги читал в детстве, общался ли с президентом России.
Экскурсия прошла в рамках проекта "Арсеньевская карта", который Кожемяко запустил в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края.
В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.