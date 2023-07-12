Рейтинг@Mail.ru
Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья" - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ekskursiya-1883669311.html
Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья"
Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья" - РИА Новости, 12.07.2023
Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья"
Свыше 100 школьников в среду посетили экскурсию по экспозиции "Первооткрыватели Приморья" в мультимедийном парке "Россия - Моя история" во Владивостоке в рамках РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:52
2023-07-12T09:52
приморский край
олег кожемяко
владивосток
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_3eebdfe2c15084a90e45d3e9defd48d5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 школьников в среду посетили экскурсию по экспозиции "Первооткрыватели Приморья" в мультимедийном парке "Россия - Моя история" во Владивостоке в рамках губернаторского проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона. "Событие объединило более 100 ребят. В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко. Интерактивная экспозиция рассказывает об истории освоения Дальнего Востока и Приморского края, в частности, о людях, которые внесли свой вклад в развитие территории", - говорится в сообщении. Детям рассказали о политических процессах в ходе присоединения дальневосточных земель, а также о значимых для региона исторических личностях. Кроме того, школьники узнали о быте переселенцев и развитии культуры на Дальнем Востоке. Губернатор после экскурсии рассказал детям, почему важно знать историю своего края. Ребята, в свою очередь, расспросили его, кем он хотел стать в школьные годы, какие книги читал в детстве, общался ли с президентом России. Экскурсия прошла в рамках проекта "Арсеньевская карта", который Кожемяко запустил в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html
https://ria.ru/20230711/primore-1883454570.html
приморский край
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e869adc0bb32f597ea37449708dc4d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, олег кожемяко, владивосток, дальний восток
Приморский край, Олег Кожемяко, Владивосток, Дальний Восток

Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 школьников в среду посетили экскурсию по экспозиции "Первооткрыватели Приморья" в мультимедийном парке "Россия - Моя история" во Владивостоке в рамках губернаторского проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона.
"Событие объединило более 100 ребят. В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко. Интерактивная экспозиция рассказывает об истории освоения Дальнего Востока и Приморского края, в частности, о людях, которые внесли свой вклад в развитие территории", - говорится в сообщении.
Детям рассказали о политических процессах в ходе присоединения дальневосточных земель, а также о значимых для региона исторических личностях. Кроме того, школьники узнали о быте переселенцев и развитии культуры на Дальнем Востоке.
Губернатор после экскурсии рассказал детям, почему важно знать историю своего края. Ребята, в свою очередь, расспросили его, кем он хотел стать в школьные годы, какие книги читал в детстве, общался ли с президентом России.
Отдыхающие в Покровском парке Владивостока - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Приморье благоустроили свыше ста парков и дворов
Вчера, 04:13
Экскурсия прошла в рамках проекта "Арсеньевская карта", который Кожемяко запустил в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края.
В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Почти 60 новых санитарных автомобилей передали больницам Приморья
11 июля, 11:12
 
Приморский крайОлег КожемякоВладивостокДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала