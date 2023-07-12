https://ria.ru/20230712/ekskursiya-1883669311.html

Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья"

Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья" - РИА Новости, 12.07.2023

Свыше ста школьников посетили экскурсию "Первооткрыватели Приморья"

Свыше 100 школьников в среду посетили экскурсию по экспозиции "Первооткрыватели Приморья" в мультимедийном парке "Россия - Моя история" во Владивостоке в рамках РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:52

2023-07-12T09:52

2023-07-12T09:52

приморский край

олег кожемяко

владивосток

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Свыше 100 школьников в среду посетили экскурсию по экспозиции "Первооткрыватели Приморья" в мультимедийном парке "Россия - Моя история" во Владивостоке в рамках губернаторского проекта "Арсеньевская карта", сообщает правительство региона. "Событие объединило более 100 ребят. В мероприятии принял участие губернатор края Олег Кожемяко. Интерактивная экспозиция рассказывает об истории освоения Дальнего Востока и Приморского края, в частности, о людях, которые внесли свой вклад в развитие территории", - говорится в сообщении. Детям рассказали о политических процессах в ходе присоединения дальневосточных земель, а также о значимых для региона исторических личностях. Кроме того, школьники узнали о быте переселенцев и развитии культуры на Дальнем Востоке. Губернатор после экскурсии рассказал детям, почему важно знать историю своего края. Ребята, в свою очередь, расспросили его, кем он хотел стать в школьные годы, какие книги читал в детстве, общался ли с президентом России. Экскурсия прошла в рамках проекта "Арсеньевская карта", который Кожемяко запустил в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это смогут сделать дети из все остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.

https://ria.ru/20230712/parki-1883649473.html

https://ria.ru/20230711/primore-1883454570.html

приморский край

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, олег кожемяко, владивосток, дальний восток