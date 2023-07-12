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В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура" - РИА Новости, 12.07.2023
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15:36 12.07.2023 (обновлено: 16:31 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/dzerzhinsk-1883768457.html
В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура"
В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура" - РИА Новости, 12.07.2023
В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура"
Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:36
2023-07-12T16:31
сибур холдинг
происшествия
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МОСКВА/УФА, 12 июл - РИА Новости. Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили журналистам в компании. "На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет", - сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в "Сибуре", ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха. По информации регионального главка МЧС, в тушении пожара в Дзержинске по адресу Автозаводское шоссе, д. 65, где находится предприятие "Сибура", и ликвидации его последствий "задействовано 22 единицы техники и 72 человека". Отмечается также, что люди эвакуированы, жертв и пострадавших нет.
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сибур холдинг, происшествия, нижегородская область
Сибур Холдинг, Происшествия, Нижегородская область
В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура"

Завод "Сибура" в Дзержинске приостановил производство из-за пожара

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЛоготип "Сибура"
Логотип Сибура - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Логотип "Сибура". Архивное фото
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МОСКВА/УФА, 12 июл - РИА Новости. Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили журналистам в компании.
"На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет", - сообщили в пресс-службе компании.
Как отметили в "Сибуре", ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха.
По информации регионального главка МЧС, в тушении пожара в Дзержинске по адресу Автозаводское шоссе, д. 65, где находится предприятие "Сибура", и ликвидации его последствий "задействовано 22 единицы техники и 72 человека".
Отмечается также, что люди эвакуированы, жертв и пострадавших нет.
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