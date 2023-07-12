https://ria.ru/20230712/dzerzhinsk-1883768457.html

В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура"

В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура" - РИА Новости, 12.07.2023

В Дзержинске приостановили производство окиси этилена и гликолей "Сибура"

Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:36

2023-07-12T15:36

2023-07-12T16:31

сибур холдинг

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА/УФА, 12 июл - РИА Новости. Производство на заводе окиси этилена и гликолей "Сибура" в Дзержинске приостановлено из-за возгорания, идет ликвидация происшествия, сообщили журналистам в компании. "На производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" произошло возгорание. Силы и средства экстренных служб осуществляют локализацию и ликвидацию последствий происшествия. Производство временно остановлено. Персонал эвакуирован. Угрозы жизни и здоровью населения нет", - сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в "Сибуре", ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха. По информации регионального главка МЧС, в тушении пожара в Дзержинске по адресу Автозаводское шоссе, д. 65, где находится предприятие "Сибура", и ликвидации его последствий "задействовано 22 единицы техники и 72 человека". Отмечается также, что люди эвакуированы, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883648801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сибур холдинг, происшествия, нижегородская область