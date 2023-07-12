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Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям
Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям - РИА Новости, 12.07.2023
Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям
За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:22
2023-07-12T18:22
2023-07-12T18:22
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минтранс Подмосковья.В Богородском округе насчитали 400 ям, в Дмитрове — более 80, в Одинцове — 62, а в Коломне — 60. Более 200 дефектов было выявлено на дорогах Каширского РУАД в Зарайске, Коломне, Озерах, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах.В министерстве рассказали, что все дорожные работы контролируются при помощи специальной системы СКПДИ.
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