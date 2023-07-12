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Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям - РИА Новости, 12.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:22 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/dorogi-1883816369.html
Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям
Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям - РИА Новости, 12.07.2023
Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям
За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:22
2023-07-12T18:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минтранс Подмосковья.В Богородском округе насчитали 400 ям, в Дмитрове — более 80, в Одинцове — 62, а в Коломне — 60. Более 200 дефектов было выявлено на дорогах Каширского РУАД в Зарайске, Коломне, Озерах, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах.В министерстве рассказали, что все дорожные работы контролируются при помощи специальной системы СКПДИ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минтранс Подмосковья.
В Богородском округе насчитали 400 ям, в Дмитрове — более 80, в Одинцове — 62, а в Коломне — 60. Более 200 дефектов было выявлено на дорогах Каширского РУАД в Зарайске, Коломне, Озерах, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах.
В министерстве рассказали, что все дорожные работы контролируются при помощи специальной системы СКПДИ.
 
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