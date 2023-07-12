https://ria.ru/20230712/dorogi-1883816369.html

Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям

Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям - РИА Новости, 12.07.2023

Дорожные службы МО за сутки отремонтировали более 1,7 тыс. ям

За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:22

2023-07-12T18:22

2023-07-12T18:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. За последние сутки в Московской области отремонтировали более 1,7 тыс. ям. Больше всего дорожных работ провели в Богородском округе. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на минтранс Подмосковья.В Богородском округе насчитали 400 ям, в Дмитрове — более 80, в Одинцове — 62, а в Коломне — 60. Более 200 дефектов было выявлено на дорогах Каширского РУАД в Зарайске, Коломне, Озерах, Луховицах, Кашире и Серебряных Прудах.В министерстве рассказали, что все дорожные работы контролируются при помощи специальной системы СКПДИ.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)