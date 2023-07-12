ВСУ снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 14 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.15 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 12.55 украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.