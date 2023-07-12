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ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883713514.html
ВСУ снова обстреляли Донецк
ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:17
2023-07-12T13:17
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.15 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 12.55 украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883696456.html
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883648302.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку еще 14 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.15 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Вчера, 12:05
Кроме того, в 12.55 украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККНАТОПроисшествия
 
 
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