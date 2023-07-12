https://ria.ru/20230712/donetsk-1883713514.html

ВСУ снова обстреляли Донецк

ВСУ снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.07.2023

ВСУ снова обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:17

2023-07-12T13:17

2023-07-12T13:17

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113398_0:192:2961:1857_1920x0_80_0_0_dd3de2a02cc0c1419386fff449d7c842.jpg

ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.15 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.45 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 12.55 украинские войска выпустили по Горловке семь снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230712/donetsk-1883696456.html

https://ria.ru/20230712/obstrely-1883648302.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, происшествия