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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/donetsk-1883666380.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 40 минут выпустили 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в среду представительство ДНР РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:25
2023-07-12T09:25
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Кроме того, в 8.55 и 9.00 по этому городу было выпущено еще 17 снарядов такого же калибра, 8.30 и 8.55 обстреляли Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов указанного калибра. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район - в юго-западной части. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883651457.html
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883639685.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 36 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили 36 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в 8.55 и 9.00 по этому городу было выпущено еще 17 снарядов такого же калибра, 8.30 и 8.55 обстреляли Петровский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив в общей сложности 12 снарядов указанного калибра.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район - в юго-западной части.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОПроисшествия
 
 
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