https://ria.ru/20230712/donbass-1883750764.html

Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю

Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю - РИА Новости, 12.07.2023

Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю

Строители из Оренбургской области приступили к восстановлению здания многофункционального центра в подшефном луганском Перевальске, объект сдадут к сентябрю,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:03

2023-07-12T15:03

2023-07-12T15:03

надежные люди

луганская народная республика

оренбургская область

россия

денис паслер

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области приступили к восстановлению здания многофункционального центра в подшефном луганском Перевальске, объект сдадут к сентябрю, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Продолжаем шефствовать над Перевальским районом ЛНР. В июне наши строители приступили к восстановлению здания многофункционального центра в Перевальске. В планах не только капитально отремонтировать помещения, но и увеличить их пропускную способность в 3 раза", - написал Паслер. Он отметил, что у Оренбуржья большой опыт в организации таких пространств: в регионе работают 43 офиса и 282 территориально-обособленных подразделения МФЦ. Новые регионы России, в том числе ЛНР, должны максимально быстро интегрироваться во все процессы, внедрить стандарты цифровой трансформации, сделать государственные и муниципальные услуги максимально доступными и качественными, добавил губернатор. "Соблюдать высокие стандарты обслуживания возможно только в соответствующих условиях для персонала и посетителей. Капремонт МФЦ в Перевальске выполнен на 35 процентов. После его завершения установим здесь мебель и необходимое оборудование. Уже в сентябре центр будет готов к работе на новом уровне", - сообщил Паслер.

https://ria.ru/20230704/pomosch-1882189964.html

https://ria.ru/20230709/selkhoztekhnika-1883112475.html

луганская народная республика

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, оренбургская область, россия, денис паслер