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Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю - РИА Новости, 12.07.2023
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15:03 12.07.2023
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Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю
Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю - РИА Новости, 12.07.2023
Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю
Строители из Оренбургской области приступили к восстановлению здания многофункционального центра в подшефном луганском Перевальске, объект сдадут к сентябрю,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:03
2023-07-12T15:03
надежные люди
луганская народная республика
оренбургская область
россия
денис паслер
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области приступили к восстановлению здания многофункционального центра в подшефном луганском Перевальске, объект сдадут к сентябрю, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем телеграм-канале. "Продолжаем шефствовать над Перевальским районом ЛНР. В июне наши строители приступили к восстановлению здания многофункционального центра в Перевальске. В планах не только капитально отремонтировать помещения, но и увеличить их пропускную способность в 3 раза", - написал Паслер. Он отметил, что у Оренбуржья большой опыт в организации таких пространств: в регионе работают 43 офиса и 282 территориально-обособленных подразделения МФЦ. Новые регионы России, в том числе ЛНР, должны максимально быстро интегрироваться во все процессы, внедрить стандарты цифровой трансформации, сделать государственные и муниципальные услуги максимально доступными и качественными, добавил губернатор. "Соблюдать высокие стандарты обслуживания возможно только в соответствующих условиях для персонала и посетителей. Капремонт МФЦ в Перевальске выполнен на 35 процентов. После его завершения установим здесь мебель и необходимое оборудование. Уже в сентябре центр будет готов к работе на новом уровне", - сообщил Паслер.
https://ria.ru/20230704/pomosch-1882189964.html
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луганская народная республика
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луганская народная республика, оренбургская область, россия, денис паслер
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер
Власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю

Губернатор Денис Паслер: власти Оренбуржья восстановят здание МФЦ в ЛНР к сентябрю

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкРемонт в Луганске
Ремонт в Луганске - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Ремонт в Луганске. Архивное фото
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области приступили к восстановлению здания многофункционального центра в подшефном луганском Перевальске, объект сдадут к сентябрю, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем телеграм-канале.
"Продолжаем шефствовать над Перевальским районом ЛНР. В июне наши строители приступили к восстановлению здания многофункционального центра в Перевальске. В планах не только капитально отремонтировать помещения, но и увеличить их пропускную способность в 3 раза", - написал Паслер.
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Он отметил, что у Оренбуржья большой опыт в организации таких пространств: в регионе работают 43 офиса и 282 территориально-обособленных подразделения МФЦ.
Новые регионы России, в том числе ЛНР, должны максимально быстро интегрироваться во все процессы, внедрить стандарты цифровой трансформации, сделать государственные и муниципальные услуги максимально доступными и качественными, добавил губернатор.
"Соблюдать высокие стандарты обслуживания возможно только в соответствующих условиях для персонала и посетителей. Капремонт МФЦ в Перевальске выполнен на 35 процентов. После его завершения установим здесь мебель и необходимое оборудование. Уже в сентябре центр будет готов к работе на новом уровне", - сообщил Паслер.
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Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаОренбургская областьРоссияДенис Паслер
 
 
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